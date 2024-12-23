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Студия Postimees: что можно назвать успехом и провалом года? Отвечает режиссер и политик Ильмар Рааг

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Что принес Эстонии 2024-й год? Чему научил? Что можно назвать главным успехом и провалом уходящего года?​

Итоги года подведет в студии эстонский кинорежиссер, эксперт по безопасности, член совета Партии правых Ильмар Рааг. Следите за эфиром в 10:00!

  • Какие успехи были у Эстонии в политике и экономике?
  • Можно ли наполнить бюджет, не поднимая налогов?
  • Реально ли поднять вопрос о покрытии двух третей наших расходов на охрану внешней границы из бюджета ЕС?
  • Эстония, Латвия и Литва получили ключевые посты в Еврокомиссии: портфели по внешней политике, экономике и обороне. Какое влияние это окажет на общий европейский курс?
  • Насколько отразится на Эстонии приход к власти в США Дональда Трампа?
  • Что принесет смена власти в Америке экономике Европы?
  • Эстонская экономика падает 13-й квартал подряд. Нужно ли с этим что-то делать?
  • Что можно пожелать телезрителям к праздникам?
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