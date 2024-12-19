РФ попыталась покрыть судебные расходы соратника Айво Петерсона, жительница Эстонии взята под стражу

По данным следствия, подозреваемая распоряжалась средствами Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, который находится под санкциями. Она обеспечила в Эстонии доступ к сумме порядка 50 000 евро. Эти средства планировалось направить на покрытие юридических расходов обвиняемого в рамках уголовного дела.

Пресс-секретарь КаПо уточнил Rus.Postimees, что данные денежные средства были предназначены гражданину России Андрею Андронову, которого обвиняют в ненасильственных действиях против эстонского государства.

В феврале 2023 года он сопровождал обвиняемого в госизмене Айво Петерсона в его поездке на оккупированные Россией районы Донбасса, а также помог в получении визы. По словам Андронова, с Петерсоном он начал общаться несколько лет назад во время пикета. У Андронова имеется постоянный вид на жительство в Эстонии.

«Через фонд соотечественников Кремль пытается расколоть Эстонию. Даже после полномасштабного вторжения в Украину и включения фонда в санкционный список он продолжает скрытую деятельность, угрожающую безопасности нашей страны, - объяснил заместитель директора Департамента полиции безопасности (КаПо) Таави Наритс. - Деятельность фонда представляет угрозу безопасности Эстонии, и мы предпринимаем решительные шаги для предотвращения этой угрозы».

18 декабря, по запросу Государственной прокуратуры, подозреваемая была взята под стражу. Руководитель прокуратуры Таави Перн отметил, что Евросоюз ввел санкции против ряда российских организаций, деятельность которых может угрожать безопасности Европы.

«Необходимо осознавать, что Россия является враждебным государством по отношению к Европе, и любые контакты с ее учреждениями требуют крайней осторожности. Нарушение санкций является преступлением, которое поддерживает российскую агрессию против Украины и угрожает безопасности Евросоюза. В сотрудничестве с представителями или структурами, действующими в интересах российских спецслужб, можно усмотреть признаки преступлений против государства. Мы тщательно исследуем деятельность подозреваемой, чтобы установить все обстоятельства дела и, если потребуется, предъявить обвинения другим лицам», - добавил Перн.

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом был внесен в санкционный список Совета ЕС в июне 2023 года. Фонд финансируется Россией и играет важную роль в реализации ее внешнеполитических целей, включая политику раскола.

Согласно решению Совета ЕС, запрещается предоставлять подсанкционным организациям доступ к финансовым и экономическим ресурсам. Это включает запрет на распоряжение деньгами, принадлежащим этим организациям.

Уголовное дело проводит Департамент полиции безопасности под руководством Государственной прокуратуры.