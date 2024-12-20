Rus.Postimees узнал, откроют ли КПП Нарва в ночное время в условиях зимних холодов.
Для подписчиков
Когда погранпереход в Нарве снова заработает по ночам: ответ МВД (1)
Очереди на границе в Нарве не становятся меньше, несмотря на наступление заморозков. Rus.Postimees неоднократно сообщал, что многим приходится ночевать в городе после закрытия погранперехода в 23:00.
Ключевые слова
- границу
- война
- МВД
- пограничники
- граница
- Нарва
- пограничник
- пограничный контроль
- границы
- погранохрана
- санкции
- пограничный пункт
- границе
- пограничный договор
- янек мягги
- экономические санкции
- КПП
- заграница
- погранпункт
- международные санкции
- Нарвский погранпункт
- Лаури Ляэнеметс
- глава МВД Лаури Ляэнеметс
- Вейко Коммусаар
- санкции против России
- антироссийские санкции
- санкции ЕС
- министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс
- война в Украине