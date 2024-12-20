Очереди на границе в Нарве не становятся меньше, несмотря на наступление заморозков. Rus.Postimees неоднократно сообщал, что многим приходится ночевать в городе после закрытия погранперехода в 23:00.

«С минувших выходных очереди на границе сильно выросли - многие спешат попасть в Россию задолго до праздников. В воскресенье, 15 декабря, границу не смогло пройти несколько десятков человек что со стороны Нарвы, что со стороны Ивангорода. Всем им пришлось ждать следующего утра, чтобы пересечь границу», - писал Rus.Postimees 18 декабря.