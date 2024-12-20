Неспособность эстонского государственного аппарата ограничить распространение российских пропагандистских каналов в Эстонии, безусловно, является вопросом безопасности, демонстрируя, с одной стороны, сложность задачи, а с другой - низкий уровень государственного участия в борьбе с российскими пропагандистскими каналами.
Колонка Postimees ⟩ Покончим с кремлевской пропагандой!
Еще до начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году многие предупреждали, что запретить российские пропагандистские каналы в Эстонии - все равно что носить воду в решете, поскольку на место исчезнувших в пакетах кабельного телевидения каналов найдутся другие средства просмотра. Но это не значит, что ничего не нужно делать.
Прежде всего, необходимо еще раз подчеркнуть, что российские пропагандистские каналы - это никакая не журналистика. Они контролируются Кремлем и действуют вопреки всем нормам журналистской этики, пропагандируя убийства украинцев и других людей. Например, угроза применения ядерного оружия - это не только часть повестки дня российского лидера Владимира Путина, но такие идеи можно встретить и на российских телеканалах.
В вышедшей на страницах Postimees статье говорится о том, как много людей используют IPTV, или телевидение по интернет-протоколу, для доступа к запрещенным российским телеканалам. В связи с этим возникает вопрос, нужно ли что-то делать и с популярными сайтами, где также можно найти кремлевскую пропаганду. А также с теми, кто предоставлеют доступ к пропагандистским каналам Кремля в Эстонии.
В то же время исследования показали, что ограничение российских пропагандистских каналов дает эффект. Например, около года назад Propastop, основанная добровольцами организация, противостоящая российской информационной воне, сообщила, что исследование, опубликованное в октябре 2022 года, показало, как ограничения сократили онлайн-трафик кремлевского пропагандистского канала RT на 75%. Это было общеевропейское исследование, но в статье Postimeees также приводятся данные Департамента защиты прав потребителей и технадзора (TTJA), согласно которым в конце января 2022 года 36 процентов неэстонцев считали российские телеканалы важными, и к настоящему моменту эта цифра теперь снизилась.
Следовательно, запреты и ограничения имеют очевидный эффект. Латвийцы проявили здесь большую активность, чем мы, задержав человека, который обеспечил 50 людям доступ к российским пропагандистским каналам. Кроме того, латвийская полиция провела обыски в домах пяти человек и обнаружила оборудование IPTV, позволяющее смотреть 2700 каналов.
В то время, когда Россия планирует - и уже осуществила - различные диверсионные акты в странах, поддерживающих Украину, в том числе и в Эстонии, очевидно, что эстонское государство должно заявить о себе более решительно. Россия - воинственное государство, и после конвенциональной войны в Украине она использует гибридную и информационную войны во враждебных для нее странах.
Помимо безопасности, существует также вопрос о присутствии государства - мы были в практически такой же ситуации в 2007 году, когда эстонское правительство решило убрать Бронзового солдата с Тынисмяги в Таллинне.
В свете враждебной пропаганды государство должно было заявить о себе и показать, что в Эстонии действуют эстонские законы. Такая же ситуация сложилась и сегодня, когда эстонское государство заявляет о себе и не позволяет враждебной пропаганде взять верх.