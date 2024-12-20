Колонка Postimees Покончим с кремлевской пропагандой!

Еще до начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году многие предупреждали, что запретить российские пропагандистские каналы в Эстонии - все равно что носить воду в решете, поскольку на место исчезнувших в пакетах кабельного телевидения каналов найдутся другие средства просмотра. Но это не значит, что ничего не нужно делать.

"Зальем в этот ящик самого отборного - пусть европейцы смотрят". Фото: Urmas Nemvalts.

Прежде всего, необходимо еще раз подчеркнуть, что российские пропагандистские каналы - это никакая не журналистика. Они контролируются Кремлем и действуют вопреки всем нормам журналистской этики, пропагандируя убийства украинцев и других людей. Например, угроза применения ядерного оружия - это не только часть повестки дня российского лидера Владимира Путина, но такие идеи можно встретить и на российских телеканалах.

В вышедшей на страницах Postimees статье говорится о том, как много людей используют IPTV, или телевидение по интернет-протоколу, для доступа к запрещенным российским телеканалам. В связи с этим возникает вопрос, нужно ли что-то делать и с популярными сайтами, где также можно найти кремлевскую пропаганду. А также с теми, кто предоставлеют доступ к пропагандистским каналам Кремля в Эстонии.