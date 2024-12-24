Что происходит с русским языком в магазинах Эстонии сегодня и при чем тут война. Кому действительно нужен русский при обслуживании и где на нем чаще жалуются. Крупные сети рассказали Rus.Postimees, потеряют ли прибыль, если не будут использовать русский в работе.
Далеко не все крупные торговые компании, которые работают в Эстонии, готовы обсуждать масштабы использования русского языка в своем бизнесе. Возможно, это, в том числе, связано с появлением энтузиастов, которые стали писать призывы в магазины и на предприятия «прекратить проигрывать аудиорекламу на русском языке, а также производить рекламные материалы на двух языках».