«Наконец-то разогнали всех этих взяточников»: полиция навела порядок на нарвском погранпункте

Теперь рядом с ожидающими постоянно дежурит наряд полиции, который следит за порядком и пресекает куплю-продажу мест в очереди, пишет rus.err.ee со ссылкой на «Актуальную камеру».

В полиции отмечают, что торговля местами в очереди вызывает стресс и нервозность у добросовестных граждан, а также увеличивает время ожидания.

«Наконец-то полиция вмешалась и разогнала всех этих взяточников и тех, кто покупает эти очереди. Конечно, мы обрадовались», – сказала жительница Таллинна Елена.

Ранее Rus.Postimees писал, что под праздники очереди на границе Нарва-Иваногород сильно выросли. КПП не справляется с потоком, а в Нарве, тем временем, очень успешно развивается бизнес, предлагающий услуги людей, которые отстоят в очереди. Цена вопроса - 70 евро с человека.

Судя по информации, имеющейся у редакции, раньше эта услуга стоила дешевле - от 20 евро. Но цены, видимо, зависят от погодных и других условий.

Журналист Rus.Postimees написал одному из администраторов канала под видом женщины, которая собирается пересечь границу. На вопросы отвечали любезно и вежливо, были готовы разъяснить все нюансы. Подробнее читайте здесь.