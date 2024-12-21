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Работодатель, сотрудникам которого пришлось сдавать мочу на анализ, выиграл суд

Перевод: София Солдатенко
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Судья пришел к выводу, что члены правления Вильяндиской больницы (справа налево) Март Кулль и Прийт Тампере, а также заведующая сестринским отделением Хелина Рандма действовали в соответствии с законом.
Судья пришел к выводу, что члены правления Вильяндиской больницы (справа налево) Март Кулль и Прийт Тампере, а также заведующая сестринским отделением Хелина Рандма действовали в соответствии с законом. Фото: Elmo Riig

В среду уездный суд отменил наложенный Инспекцией по защите данных на Вильяндискую больницу штраф в размере 40 000 евро, поскольку в ходе судебного разбирательства судья убедился, что больница, взяв у сотрудников анализы мочи для поимки похитителя таблеток, не нарушила Закон о защите личных данных.

В ходе суда было установлено, что все сотрудники, сдавшие образец мочи для поимки похитителя таблеток, делали это добровольно и на них никто не оказывал давления. Об этом свидетельствует, прежде всего, тот факт, что не все сотрудники сестринского отделения Вильяндиской больницы сдали анализы. В конечном итоге анализы мочи не помогли поймать вора.

Однако окончательно больница не была освобождена от финансовых затрат на судебные споры, связанные со взятием анализов мочи. Штраф в 40 000 евро был отменен, но на адвокатскую помощь было потрачено более 26 500 евро. Судья посчитал справедливым и уместным, чтобы больнице из госбюджета было возмещено 13 482 евро.

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