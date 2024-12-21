Работодатель, сотрудникам которого пришлось сдавать мочу на анализ, выиграл суд

В ходе суда было установлено, что все сотрудники, сдавшие образец мочи для поимки похитителя таблеток, делали это добровольно и на них никто не оказывал давления. Об этом свидетельствует, прежде всего, тот факт, что не все сотрудники сестринского отделения Вильяндиской больницы сдали анализы. В конечном итоге анализы мочи не помогли поймать вора.