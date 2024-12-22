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Бесконечное нытье довело Эстонию до бедности?

Перевод: Ева Ойжинская
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Иллюстрация Артура Кууза.
Иллюстрация Артура Кууза. Фото: Artur Kuus

Год подходит к концу, люди в ожидании Рождества. Водитель такси Bolt рассказывает, что за этот год он отвез в аэропорт шесть эстонских семей: они уехали из страны в поисках лучшей жизни. «И это я говорю лишь о себе. У других таксистов то же самое», - подмечает он.

Похоже, этот год выдался действительно тяжелым. Цены резко подскочили, вскоре повысятся и существующие налоги, а также вступят в силу новые. Правительство утверждает, что иначе нельзя: сейчас надо затянуть пояса, но это якобы станет залогом будущего благополучия. А жители Эстонии за этот год стали беднее или богаче?

Руководитель отдела экономического обеспечения Министерства социальных дел. Кати Нылвак смотрит на цифры и констатирует, что количество нуждающихся значительно сократилось, а число людей, живущих в бедности, за год уменьшилось. Доходы выросли (в среднем на восемь процентов, учитывая все виды доходов), а пособия увеличились (в среднем на 14 процентов).

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