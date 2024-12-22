Бесконечное нытье довело Эстонию до бедности?

Год подходит к концу, люди в ожидании Рождества. Водитель такси Bolt рассказывает, что за этот год он отвез в аэропорт шесть эстонских семей: они уехали из страны в поисках лучшей жизни. «И это я говорю лишь о себе. У других таксистов то же самое», - подмечает он.