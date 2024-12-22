Год подходит к концу, люди в ожидании Рождества. Водитель такси Bolt рассказывает, что за этот год он отвез в аэропорт шесть эстонских семей: они уехали из страны в поисках лучшей жизни. «И это я говорю лишь о себе. У других таксистов то же самое», - подмечает он.
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Бесконечное нытье довело Эстонию до бедности?
Похоже, этот год выдался действительно тяжелым. Цены резко подскочили, вскоре повысятся и существующие налоги, а также вступят в силу новые. Правительство утверждает, что иначе нельзя: сейчас надо затянуть пояса, но это якобы станет залогом будущего благополучия. А жители Эстонии за этот год стали беднее или богаче?