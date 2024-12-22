Почему использование рабочего адреса электронной почты в личных целях – плохая идея?

Название предприятия в адресе электронной почты автоматически связывает человека с его работодателем. Это может быть лишней информацией как с точки зрения человека, так и с точки зрения работодателя. Например, стоит ли сообщать потенциальным партнерам на сайтах знакомств, где вы работаете, если по какой-то причине дальнейшее общение не сложилось? Или подвергаться нападкам в интернет-форуме только потому, что кому-то не нравится ваш работодатель или его деятельность? Кроме того, такая широкодоступная информация о сотрудниках компании может стать отправной точкой для целенаправленных кибератак на организацию.

Чем больше людей, тем выше риск безопасности

В различных чатах и группах часто пересылают ссылки и вложения, о происхождение которых не стоит беспокоиться, если их отправляет друг, родственник или родитель одноклассника ребенка. Зачастую взломать аккаунт человека довольно просто и мошенники могут начать рассылать опасные ссылки. Нажав на такую ссылку, пользователь может невольно предоставить преступникам доступ к своему устройству или личным данным.

Ваши взгляды способны разрушить рабочие отношения

У каждого из нас свои взгляды на жизнь, и некоторые люди выражают их более радикально. Если вы выражаете свое мнение с рабочего адреса электронной почты, это может причинить ущерб репутации как работодателя, так и самого сотрудника, особенно если мнения работника не совпадают с позицией компании.

За несоблюдение правил кибергигиены работодатель может заплатить высокую цену

Хотя с точки зрения безопасности это и неправильно, часто учетные записи создаются с использованием одного и того же пароля, и при этом адрес электронной почты работодателя не становится исключением.

Если утечка данных происходит на одном из таких, казалось бы, малозначимых сайтов с низким уровнем защиты, компания, чей адрес электронной почты использовался для входа на сайт, автоматически подвергается риску. Злоумышленники прекрасно знают об этой тенденции и сразу проверяют полученные имена пользователей и пароли на различных платформах. Вряд ли кто-то хочет стать тем, кто откроет «дверь» в свою компанию киберпреступникам.