Прошлой зимой в Кайнуу, Финляндия, водитель Артту Хоффрен, разгружая грузовик, заметил краем глаза какое-то движение. Сначала он подумал, что это лиса, но, присмотревшись, увидел двухлетнюю девочку в пижаме и босиком, пишет yle.
В Финляндии водитель грузовика спас двухлетнего ребенка, бродившего босиком на морозе
Была ночь, температура опустилась до -12 градусов, и девочка явно замерзла. Хоффрен посадил ребенка в кабину грузовика и решил успокоить, включив мультфильм «Щенячий патруль».
«Мне повезло оказаться там в тот момент, около двух часов ночи», - рассказывает водитель.
Мать девочки также считает чудом, что малышку, рост которой всего метр, нашли за метровыми сугробами. Чудом было и то, что девочка пошла именно в сторону магазина.
«Если бы она пошла в любом другом направлении, вряд ли кто-то ее нашел бы», - отмечает она.
Мать выступает в статье анонимно для защиты ребенка, но ее личность известна Yle. Служба скорой помощи также подтверждает, что у них был вызов, соответствующий описанному случаю.
Сбежала на мороз
По словам матери, девочка всегда спала беспокойно, но не могла самостоятельно выбраться из кроватки - за исключением той ночи.
Она выбралась из детской кроватки и смогла открыть входную дверь, потому что старшая сестра научила ее этому.
Девочка прошла около двухсот метров во сне в сторону магазина, где ее заметил Хоффрен.
Мать ребенка получила пугающий звонок от скорой помощи с просьбой проверить, все ли дети дома.
Позже девочка вспомнила, что находилась в кабине грузовика. Она отделалась лишь легким обморожением.
После этого случая в доме семьи установили дверные сигнализации, которые активируются ночью.
Работодатель Хоффрена, транспортная компания Kuljetusliike Kantola & Koramo, наградил его подарочным сертификатом.
«Безопасность играет ключевую роль, и Артту совершил замечательный и образцовый поступок для всей транспортной отрасли», - говорит исполнительный директор Вилле Корамо.