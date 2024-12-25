В Финляндии водитель грузовика спас двухлетнего ребенка, бродившего босиком на морозе

Была ночь, температура опустилась до -12 градусов, и девочка явно замерзла. Хоффрен посадил ребенка в кабину грузовика и решил успокоить, включив мультфильм «Щенячий патруль».

«Мне повезло оказаться там в тот момент, около двух часов ночи», - рассказывает водитель.

Мать девочки также считает чудом, что малышку, рост которой всего метр, нашли за метровыми сугробами. Чудом было и то, что девочка пошла именно в сторону магазина.

«Если бы она пошла в любом другом направлении, вряд ли кто-то ее нашел бы», - отмечает она.

Мать выступает в статье анонимно для защиты ребенка, но ее личность известна Yle. Служба скорой помощи также подтверждает, что у них был вызов, соответствующий описанному случаю.

Сбежала на мороз

По словам матери, девочка всегда спала беспокойно, но не могла самостоятельно выбраться из кроватки - за исключением той ночи.

Она выбралась из детской кроватки и смогла открыть входную дверь, потому что старшая сестра научила ее этому.

Девочка прошла около двухсот метров во сне в сторону магазина, где ее заметил Хоффрен.

Мать ребенка получила пугающий звонок от скорой помощи с просьбой проверить, все ли дети дома.

Позже девочка вспомнила, что находилась в кабине грузовика. Она отделалась лишь легким обморожением.

После этого случая в доме семьи установили дверные сигнализации, которые активируются ночью.

Работодатель Хоффрена, транспортная компания Kuljetusliike Kantola & Koramo, наградил его подарочным сертификатом.

«Безопасность играет ключевую роль, и Артту совершил замечательный и образцовый поступок для всей транспортной отрасли», - говорит исполнительный директор Вилле Корамо.