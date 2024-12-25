Iltalehti: китайский корабль находился рядом с кабелем в Балтийском море в момент его неисправности

По данным Iltalehti, на основе информации MarineTraffic, контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга находился вблизи кабеля в момент выхода EstLink 2 из строя. Однако, как отмечает издание, пока невозможно утверждать, связано ли судно с неисправностью, так как компании Elering и Fingrid продолжают искать место повреждения и выяснять, произошло ли оно на суше или в море.