Чт, 26.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Финская полиция: кабели, вероятно, были повреждены якорем танкера Eagle S

Copy
Нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука.
Нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Фото: Erik Prozes

В ходе пресс-конференции представители финской полицией признали, что морские кабели между Эстонией и Финляндией, вероятнее всего, были повреждены якорем танкера Eagle S.

Нефтеналивной танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука, перевозил нефть из России.

По факту повреждения подводных кабелей финская полиция возбудила уголовное расследование.

Согласно имеющейся на данный момент у полицейских информации, кабели были повреждены якорем нефтеналивного танкера Eagle S.

Сам якорь финская полиция пока не нашла – после задержания танкера выяснилось, что вместо незакрепленного якоря в воде находилась лишь якорная цепь.

На пресс-конференции власти Финляндии неоднократно подчеркивали, что капитан танкера дал возможность представителям финских правоохранительных органов подняться на борт Eagle S для проведения расследования.

По словам чиновников, задержание танкера прошло мирно. Финляндия пока не вступала в контакт с представителями России.

В среду в 12:26 произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока.

Из них около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде подземного кабеля, около 147 километров - по дну Финского залива и около 14 километров - по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.

О повреждении двух своих подводных кабелей связи сообщил также телекоммуникационный оператор Elisa.

Еще один поврежденный кабель принадлежит компании CITIC Telecom.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх