Финская полиция: кабели, вероятно, были повреждены якорем танкера Eagle S

Нефтеналивной танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука, перевозил нефть из России.

По факту повреждения подводных кабелей финская полиция возбудила уголовное расследование.

Согласно имеющейся на данный момент у полицейских информации, кабели были повреждены якорем нефтеналивного танкера Eagle S.

Сам якорь финская полиция пока не нашла – после задержания танкера выяснилось, что вместо незакрепленного якоря в воде находилась лишь якорная цепь.

На пресс-конференции власти Финляндии неоднократно подчеркивали, что капитан танкера дал возможность представителям финских правоохранительных органов подняться на борт Eagle S для проведения расследования.

По словам чиновников, задержание танкера прошло мирно. Финляндия пока не вступала в контакт с представителями России.

В среду в 12:26 произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока.

Из них около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде подземного кабеля, около 147 километров - по дну Финского залива и около 14 километров - по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.

О повреждении двух своих подводных кабелей связи сообщил также телекоммуникационный оператор Elisa.

Еще один поврежденный кабель принадлежит компании CITIC Telecom.