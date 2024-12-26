В ходе пресс-конференции представители финской полицией признали, что морские кабели между Эстонией и Финляндией, вероятнее всего, были повреждены якорем танкера Eagle S.
Финская полиция: кабели, вероятно, были повреждены якорем танкера Eagle S
Нефтеналивной танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука, перевозил нефть из России.
По факту повреждения подводных кабелей финская полиция возбудила уголовное расследование.
Согласно имеющейся на данный момент у полицейских информации, кабели были повреждены якорем нефтеналивного танкера Eagle S.
Сам якорь финская полиция пока не нашла – после задержания танкера выяснилось, что вместо незакрепленного якоря в воде находилась лишь якорная цепь.
На пресс-конференции власти Финляндии неоднократно подчеркивали, что капитан танкера дал возможность представителям финских правоохранительных органов подняться на борт Eagle S для проведения расследования.
По словам чиновников, задержание танкера прошло мирно. Финляндия пока не вступала в контакт с представителями России.
В среду в 12:26 произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.
EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока.
Из них около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде подземного кабеля, около 147 километров - по дну Финского залива и около 14 километров - по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.
О повреждении двух своих подводных кабелей связи сообщил также телекоммуникационный оператор Elisa.
Еще один поврежденный кабель принадлежит компании CITIC Telecom.