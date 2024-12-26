Помимо неисправности Estlink 2, компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC вчера вечером сообщили в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о сбоях в работе морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Повреждения затронули три различных кабеля.
В Финском заливе повреждены еще три кабеля, правительство Эстонии собирается на экстренное заседание (7)
25 декабря вечером Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) получил информацию о повреждении трех морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Два из них принадлежат концерну Elisa, еще один - компании CITIC Telecom.
По заверению компаний, предоставляющих услуги связи по кабелям, перебои не оказывают существенного влияния на конечных пользователей, все услуги и связь между Эстонией и Финляндией не нарушены.
В настоящий момент причина перебоев неизвестна. Владельцы кабелей занимаются ремонтными работами, при этом соответствующие ведомства также выясняют, что могло стать причиной неисправностей.
Внешние соединения Эстонии имеют многократное дублирование - в случае повреждения подводных кабелей можно использовать альтернативные действующие морские кабели или наземные линии, проходящие через Латвию. Это гарантирует стабильное трансграничное интернет-соединение и бесперебойную работу различных услуг.
Сегодня в 16:00 состоится экстренное заседание правительства, после которого в 18:00 в пресс-зале дома Стенбока пройдет пресс-конференция.
Темы пресс-конференции - аварийное отключение Estlink 2 и защита подводной инфраструктуры. Участники пресс-конференции станут известны в течение дня, однако премьер-министр Кристьян Михал точно будет на месте.
Ляэнеметс о повреждении EstLink: все взгляды в Европе устремлены на одну страну
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что если преднамеренные атаки в Балтийском море станут регулярными, это может привести к последствиям в международном морском праве, сравнимым с миграционными атаками, произошедшими несколько лет назад.
Ляэнеметс сообщил Postimees, что на инцидент вчера отреагировали пограничные суда как Финляндии, так и Эстонии. Пока рано говорить о дальнейших действиях и о том, будет ли возбуждено уголовное дело - это зависит от первых следственных мероприятий, в ходе которых, среди прочего, будет установлено, является ли причиной аварии человеческий фактор.
Ляэнеметс отметил, что если причиной действительно окажется человеческий фактор, то это уже третий подобный случай в Балтийском море за год, причем каждый раз главным подозреваемым оказывалось судно, принадлежащее китайской компании. По его словам, Китай должен начать давать больше ответов. «Все взгляды Европы устремлены в сторону одной страны», - подчеркнул министр.
Он считает, что если это снова человеческий фактор, то вопрос будет стоять не о действиях Эстонии и Финляндии, а о реакции всей Европы. Ляэнеметс не исключает, что последствия таких инцидентов могут быть сопоставимы с миграционными атаками, которые несколько лет назад затронули Литву, Польшу и Латвию, вынудив западные страны пересмотреть международные правила и нормы в сфере миграции. Таким же образом может быть пересмотрено международное морское право, а также возможности стран привлекать к ответственности суда, находящиеся в нейтральных водах.
По словам Лаури Ляэнеметса, пока рано говорить о том, будет ли экипаж эскортированного в финские воды судна доставлен на берег, так как это ограничено международными правилами. Тем не менее он считает, что в данной ситуации приоритетом и более разумным шагом будет допуск следователей на борт судна для проверки состояния якоря и других элементов.
Финская полиция расследует связь грузового судна с аварией EstLink2
В ходе пресс-конференции представители финской полицией признали, что морские кабели между Эстонией и Финляндией, вероятнее всего, были повреждены якорем танкера Eagle S.
По факту повреждения подводных кабелей финская полиция возбудила уголовное расследование, танкер был задержан и направлен в финский порт.
Сам якорь финская полиция пока не нашла – после задержания танкера выяснилось, что вместо незакрепленного якоря в воде находилась лишь якорная цепь.
Elisa готовится устранять неполадки
Телекоммуникационный оператор Elisa распространил пресс-релиз, согласно которому неисправности в двух подводных кабелях, принадлежащих компании, были обнаружены вечером в среду.
По словам менеджера Elisa по связям с общественностью Марики Райски, благодаря резервным соединениям сбой не повлияет на услуги оператора в Финляндии или Эстонии.
«Однако сбои могли затронуть некоторые компании и операторов в Финляндии, использующие прямое кабельное соединение», - отмечает она.
Ведётся подготовка для устранения неполадок, дополняет картину Райски.