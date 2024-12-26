Elering: место повреждения EstLink 2 еще не выявлено, соединения может не быть до конца года

В четверг, 26 декабря пресс-секретарь Elering Кятлин Клеммер сообщила, что эстонский и финский системные операторы Elering и Fingrid продолжают непрерывно работать над выявлением места повреждения на линии EstLink 2 после ее отключения и продолжают диагностику.

По словам члена правления Elering Рейго Кебья, команды системных операторов всю ночь занимались определением точного места аварии. «Мы провели несколько диагностик и замеров как с эстонской, так и с финской стороны и сосредоточились на поиске повреждений в кабельной части соединения», - отметил Кебья.

Сегодня утром Fingrid обновил оперативное сообщение для участников рынка (Nord Pool - UMM Platform), согласно которому соединения не будет до конца года. Однако информация будет обновляться по мере поступления новых данных.

В Elering cообщили, что отключение EstLink 2 не повлияет на надежность электроснабжения: электросистема спроектирована таким образом, чтобы быть готовой к отключению любой из внешних линий связи в любой момент. «Системные операторы ежедневно готовы к подобным ситуациям. В Эстонии и странах Балтии достаточно производственных мощностей, резервов и возможностей импорта для покрытия потребностей страны в электроэнергии», - заявила Клеммер.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде воздушного кабеля, около 147 километров проходят по дну Финского залива и около 14 километров проложены по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.