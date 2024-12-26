Оценка места повреждения подводного кабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией, проведенная на основе замеров операторами Elering и Fingrid в четверг, указывает на проблему в подводной части линии с финской стороны. Физически предполагаемое место повреждения пока не зафиксировано.

Сегодня в 12:34 Fingrid обновил рыночное уведомление (Nord Pool - UMM Platform), согласно которому, исходя из предыдущего опыта, устранение повреждения планируется завершить к 1 августа 2025 года. Уведомление будет скорректировано по мере уточнения сроков ремонта.

Авария на EstLink 2 не повлияет на запланированное на начало февраля 2025 года отключение стран Балтии от контролируемой Россией частотной зоны и присоединение к сети континентальной Европы. В странах Балтии достаточно регулируемых мощностей и внешних соединений, чтобы провести синхронизацию с европейской частотной зоной без подключения EstLink 2.

Тем не менее, повреждение EstLink 2 может отразиться на биржевых ценах на электроэнергию в Эстонии и других странах Балтии. Если в регионе будет достаточно возобновляемой энергии, влияние соединения с Финляндией на цену будет минимальным. Однако при низкой генерации из возобновляемых источников цена будет зависеть от работы газовых электростанций в Балтии и сланцевых станций в Эстонии.

Опыт первой половины этого года показывает, что в таких условиях цены в Балтии могут быть несколько выше, чем в Скандинавии. В то же время, в периоды пиковых нагрузок цены могут быть ниже, чем в странах Северной Европы, так как в это время дефицит может возникнуть и в Финляндии, и электроэнергия будет поступать из стран Балтии в Финляндию.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде воздушного кабеля, около 147 километров проходят по дну Финского залива и около 14 километров проложены по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.