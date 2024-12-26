Вчера вечером была прервана работа электрокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что если преднамеренные атаки в Балтийском море станут регулярными, это может привести к последствиям в международном морском праве, сравнимым с миграционными атаками, произошедшими несколько лет назад.
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Ляэнеметс о повреждении EstLink: все взгляды в Европе устремлены на одну страну
Ляэнеметс сообщил Postimees, что на инцидент вчера отреагировали пограничные суда как Финляндии, так и Эстонии. Пока рано говорить о дальнейших действиях и о том, будет ли возбуждено уголовное дело - это зависит от первых следственных мероприятий, в ходе которых, среди прочего, будет установлено, является ли причиной аварии человеческий фактор.