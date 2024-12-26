25 декабря вечером Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) получил информацию о повреждении трех морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Два из них принадлежат концерну Elisa, еще один - компании CITIC Telecom.

По заверению компаний, предоставляющих услуги связи по кабелям, перебои не оказывают существенного влияния на конечных пользователей, все услуги и связь между Эстонией и Финляндией не нарушены.

В настоящий момент причина перебоев неизвестна. Владельцы кабелей занимаются ремонтными работами, при этом соответствующие ведомства также выясняют, что могло стать причиной неисправностей.

Внешние соединения Эстонии имеют многократное дублирование - в случае повреждения подводных кабелей можно использовать альтернативные действующие морские кабели или наземные линии, проходящие через Латвию. Это гарантирует стабильное трансграничное интернет-соединение и бесперебойную работу различных услуг.

Сегодня в 16:00 состоится экстренное заседание правительства, после которого в 18:00 в пресс-зале дома Стенбока пройдет пресс-конференция.

Темы пресс-конференции - аварийное отключение Estlink 2 и защита подводной инфраструктуры. Участники пресс-конференции станут известны в течение дня, однако премьер-министр Кристьян Михал точно будет на месте.

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