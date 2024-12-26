ГАЛЕРЕЯ Как выглядит многоквартирный дом в Пыхья-Таллинне после трагического вечера

По словам представителя пресс-службы Спасательного департамента, в 17:56 в Центр тревоги поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного дома в Пыхья-Таллинне. Прибывшие на место спасатели увидели, что из окна одной из квартир третьего этажа идет дым.

Вошедшие в дом спасатели начали эвакуировать жильцов верхних этажей и одновременно проникли в квартиру, в которой произошел пожар - там были обнаружены тела двух погибших жильцов. Спасатели также вытащили одного пострадавшего из квартиры, расположенной над сгоревшей квартирой.

Распространившиеся в ходе пожара газы взорвались во время спасательных работ. Четверо спасателей получили травмы, двое из них - серьезные. Тяжелораненых спасателей доставили в больницу.

Причины пожара и трагического происшествия устанавливаются.