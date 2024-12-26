Глава Enefit Power: эстонские электростанции готовы к работе, энергоснабжение гарантировано

Электростанции Enefit Power расположены в двух местах - в Аувере и на Балтийской электростанции.

«Так как спрос сейчас низкий - люди в отпусках, промышленные процессы приостановлены - нет оснований ожидать роста цен в ближайшие дни», - заявил Карп.

По его словам, Enefit Power готова к немедленному реагированию на всех станциях. «Мы готовы к тому, что наши станции будут работать весь январь и февраль», - подчеркнул Карп.

Он также отметил, что блоки Enefit Power выводятся на рынок в соответствии с правилами биржи. «Если они там принимаются, мы можем производить электроэнергию. Если наши станции не принимаются на бирже, блоки простаивают», - пояснил Карп.

Как ранее писал Postimees, министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен отметил, что повреждение EstLink 2, вероятно, не окажет значительного влияния на цены на электроэнергию в ближайшее время.

Пресс-секретарь Elering также подтвердил Postimees, что в дни с высоким производством возобновляемой энергии повреждение EstLink 2 не должно существенно повлиять на цену электроэнергии. Однако, по ее словам, ценовое влияние станет ощутимым в ситуациях, когда генерация из возобновляемых источников окажется недостаточной. В таких случаях цена будет зависеть от работы газовых электростанций в странах Балтии и сланцевых станций в Эстонии, поскольку возможности импорта электроэнергии из Северных стран сократятся на 650 МВт.