«Подозреваемое в причастности судно является частью теневого флота России, который ставит под угрозу безопасность и окружающую среду, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предлагаем дополнительные меры, включая санкции, против этого флота», - говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил на сегодняшней пресс-конференции, что Европейский союз и НАТО проявляют активность в данном вопросе.

«Более половины денег России поступает от теневого флота, и России это, конечно, не нравится то, что мы ее критикуем. Эстония также одна из самых активных в проверке документов теневого флота», - отметил, в частности, Михал.

Из-за выхода из строя электрического кабеля и трех кабелей связи финская полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

По имеющейся на данный момент информации, кабели были повреждены якорем танкера Eagle S.

Нефтеналивной танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука, перевозил нефть из России.

Сам якорь финская полиция пока не нашла – после задержания танкера выяснилось, что вместо незакрепленного якоря в воде находилась лишь якорная цепь.

В среду в 12:26 произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.

Еще один поврежденный кабель принадлежит компании CITIC Telecom.