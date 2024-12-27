В престижном центре Таллинна построят новый жилой комплекс с гостевыми квартирами

Для покупателей этой недвижимости предусмотрен первоначальный взнос от 20% и срок погашения до 30 лет при процентной ставке, аналогичной ставке по жилищному кредиту, соответствующей профилю клиента.

По словам Ингмара Саксинга, члена правления LVM Kinnisvara, занимающегося продажей комплекса Laferme, на рынке существовала пустая ниша для предложения современного решения по финансированию гостевых квартир, которую теперь занял отечественный банк LHV.

«В случае гостевых квартир, которые были построены в Эстонии во многих местах, финансирование покупателей до сих пор затруднялось рядом ограничений, таких как первоначальный взнос в размере половины суммы покупки, срок кредита до 10 лет и часто значительно более высокая процентная ставка, чем при обычном жилищном кредите», - пояснил Саксинг.

Поэтому новый жилищный кредит на покупку гостевых квартир, предлагаемый LHV, можно считать решением всех этих проблем, поскольку его условия, по сути, такие же как и у обычного жилищного кредита, а от покупателя требуется лишь немного больший первоначальный взнос.

По словам руководителя отдела финансирования частных клиентов LHV Pank Катлин Ватсел, банк будет рад финансировать покупку гостевых квартир посредством жилищного кредита при условии, что покупатель планирует в будущем использовать приобретаемую недвижимость в качестве собственного жилья.

Комплекс Laferme рядом с Цветочным павильоном будет состоять из нового и исторического зданий, соединенных между собой. Согласно плану, строительные работы будут завершены весной 2025 года.

Полную реновацию исторической части Laferme по заказу фирмы развития недвижимости Lind Living проведет KRC Ehitus. Историческое здание дополнит ​​новая современная часть, гармонично вписывающаяся в окружающую застройку.

«Это место на Пирита-теэ, между Певческим полем и Цветочным павильоном, хорошо известно всем таллиннцам. За последнее десятилетие в этом районе было построено несколько новых жилых домов, которые очень высоко ценятся и весьма популярны на рынке недвижимости. Архитектор проекта Laferme Торми Соовяли проделал очень хорошую работу, обеспечив помимо качественных внутренних решений красивый и гармоничный общий вид всего комплекса», - сказал Ингмар Саксинг.