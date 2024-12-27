Центристы заявляют о необходимости сохранения сланцевых электростанций Эстонии после обрыва Estlink 2

Эстонские шахтеры добывают сланец. Архивное фото 1994 года. Тридцать лет спустя политики спорят о сохранении сланцевой энергетики Эстонии на фоне возможных диверсий с разрушением энергетической инфраструктуры на дне Балтийского.

Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс утверждает, что чрезвычайное происшествие с повреждением подводного электрокабеля Estlink 2, должно помочь сохранить сланцевую энергетику Эстонии. Ранее правительство решило прекратить производство электроэнергии из сланца к 2035 году. В феврале 2025 года страны Балтии отключатся от энергосистемы РФ.