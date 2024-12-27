Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс утверждает, что чрезвычайное происшествие с повреждением подводного электрокабеля Estlink 2, должно помочь сохранить сланцевую энергетику Эстонии. Ранее правительство решило прекратить производство электроэнергии из сланца к 2035 году. В феврале 2025 года страны Балтии отключатся от энергосистемы РФ.
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Центристы заявляют о необходимости сохранения сланцевых электростанций Эстонии после обрыва Estlink 2
Повреждение подводного кабеля Estlink 2 подтверждает критическое значение сланцевой энергетики для Эстонии, и правительство должно сделать соответствующие выводы из этого инцидента, заявил председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс.
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