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В связи с обрывом Estlink 2 центристы заявляют о необходимости сохранения в Эстонии сланцевых электростанций

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Эстонские шахтеры добывают сланец. Архивное фото 1994 года. Тридцать лет спустя политики спорят о сохранении сланцевой энергетики Эстонии на фоне возможных диверсий с разрушением энергетической инфраструктуры на дне Балтийского.
Эстонские шахтеры добывают сланец. Архивное фото 1994 года. Тридцать лет спустя политики спорят о сохранении сланцевой энергетики Эстонии на фоне возможных диверсий с разрушением энергетической инфраструктуры на дне Балтийского. Фото: PM/SCANPIX BALTICS

Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс утверждает, что чрезвычайное происшествие с повреждением подводного электрокабеля Estlink 2, должно помочь сохранить сланцевую энергетику Эстонии. Ранее правительство решило прекратить производство электроэнергии из сланца к 2035 году. В феврале 2025 года страны Балтии отключатся от энергосистемы РФ.

Повреждение подводного кабеля Estlink 2 подтверждает критическое значение сланцевой энергетики для Эстонии, и правительство должно сделать соответствующие выводы из этого инцидента, заявил председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс.

«Произошедшее доказывает ценность сланца и сланцевых электростанций: они могут гарантировать электроснабжение в непредвиденных ситуациях. В интересах энергетической безопасности необходимо предотвратить вывод сланцевых электростанций из эксплуатации и обеспечить их готовность к экстренным ситуациям», - цитирует Лаатса пресс-служба партии.

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