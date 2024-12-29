Политик требует от правительства компенсировать счета за электричество

Танель Кийк отмечает, что гибридные атаки России не должны ударять по средствам существования жителей Эстонии и предприятий. Нам необходимо снизить плату за сетевое обслуживание для потребителей на 50 процентов, чтобы смягчить вызванный повреждением Estlink 2 рост цен на электроэнергию.

«Одна из целей гибридной войны России - создать нестабильность в обществе и нанести ущерб нашей экономике, тем самым ослабив и безопасность Эстонии. Повреждение кабеля Estlink 2, вероятно, приведет к повышению цен на электроэнергию, что напрямую повлияет на уровень жизни населения Эстонии и конкурентоспособность предприятий. Такая ситуация требует решительного вмешательства правительства как для обеспечения безопасности Эстонии, так и для поддержки экономики».

Кийк требует, чтобы государство компенсировало частным потребителям и предприятиям не менее 50 процентов платы за сетевое обслуживание в период с января по март 2025 года, чтобы смягчить влияние роста цен в зимние месяцы. Это проверенная на практике мера, которую также использовали в отопительном сезоне 2021/2022 года, чтобы лучше справиться с энергетическим кризисом, вызванным Россией.

Он отмечает, что, по расчетам экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, повреждение подводного кабеля может означать, что эстонским потребителям электроэнергии придется заплатить за электроэнергию примерно на 105 миллионов евро больше.

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«Частичная компенсация платы за сетевое обслуживание поддержит конкурентоспособность эстонских предприятий и поможет предотвратить крупные экономические и социальные спады, вызванные ростом цен. Мы также дали бы такой важный сигнал, что государство придет на помощь людям и компаниям в трудную минуту и ​​не позволит гибридным атакам России парализовать функционирование общества».