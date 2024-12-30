Трудовая инспекция: как рассчитать размер оплаты за смену, если она начинается 31 декабря, а заканчивается 1 января?

Отвечает Владимир Логачёв, ведущий консультант-юрист Инспекции труда:

1 января, то есть Новый год, является государственным праздником. Если рабочее время выпадает на государственный праздник, работодатель выплачивает двойную зарплату за работу в этот день. Если рабочее время приходится на период с 22:00 до 6:00 (ночное время), работодатель обязан платить 1,25-кратную зарплату, если иное не оговорено в договоре (например, если ночная работа уже включена в установленную почасовую ставку). Работодатель и работник могут договориться о компенсации за ночную работу или работу в праздничные дни дополнительным свободным временем.

Если рабочая смена начинается 31 декабря в 20:00 и заканчивается 1 января в 8:00, это охватывает как обычное рабочее время (31 декабря), так и государственный праздник (1 января). Часть смены также проходит в ночное время (с 22:00 до 6:00).

Когда работник выполняет работу, за которую работодатель обязан выплачивать дополнительную зарплату (например, работа в праздничные дни, ночное время или сверхурочные), действует правило, что базовая зарплата (в данном случае 6 евро) не учитывается дважды. Это означает, что согласованная в договоре ставка не удваивается. В данном случае базовая ставка учитывается только один раз - шесть часов компенсируются с расчетом 2,25-кратной оплаты (двойная ставка за работу в праздник и 0,25 за ночную работу).

Как формируется зарплата в данном случае:

31 декабря 20:00-22:00 (обычная ставка): два часа × 6 евро = 12 евро

31 декабря 22:00-00:00 (ночная работа): два часа × 6 евро × 1,25 = 15 евро

1 января 00:00-06:00 (ночная работа + праздничный день): шесть часов × 6 евро × 2,25 = 81 евро

1 января 06:00-08:00 (праздничный день): два часа × 6 евро × 2 = 24 евро

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Итого работодатель должен выплатить за эту смену 132 евро.

Важно помнить и о 30-минутном перерыве (обеденный перерыв), который работодатель обязан предоставить после шести часов работы. Следует учитывать, включается ли этот перерыв в рабочее время или нет, так как это может повлиять на расчет продолжительности рабочего дня и суммы оплаты труда.