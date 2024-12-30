Работодателям все сложнее мотивировать сотрудников: десять прогнозов для рынка труда на 2025 год

Все хватаются за руль, но никто им не управляет

На рынке труда были времена, когда «руль» был явно либо в руках работодателя, либо сотрудника. В предстоящем году обе стороны будут уверены, что именно они контролируют ситуацию, но борьба за лидерство может привести к полной неуправляемости, последствия которой непредсказуемы.

Многие работодатели верят, что за потенциальными работниками стоит очередь, а работники, в свою очередь, не боятся потерять работу: за последние пять лет они поняли, что справятся с любыми трудностями и не позволят собой помыкать.

Успешными окажутся организации, где все берут на себя ответственность, действуют в синергии и не пытаются вырывать «руль» друг у друга.

Давление на повышение зарплат велико, но у работодателей пустые кошельки

На фоне роста цен и налогов давление сотрудников на увеличение зарплат усиливается. Однако «подушка безопасности», накопленная работодателями в хорошие времена, иссякла, и деньги практически закончились.

Обеим сторонам стоит проявлять больше взаимопонимания, чтобы пережить эмоционально сложный год вместе.

Молодых людей сложно мотивировать

О проблемах с молодежью говорят веками. Однако представления о сущности работы у старшего и молодого поколения никогда не расходились так сильно, как сейчас.