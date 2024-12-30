В конце каждого года наступает время подводить итоги и заглядывать в будущее. Специалисты кадрового агентства Manpower Eesti не остались в стороне и представили свои десять ярких и актуальных прогнозов о том, каким будет рынок труда в 2025 году.
Работодателям все сложнее мотивировать сотрудников: десять прогнозов для рынка труда на 2025 год
Все хватаются за руль, но никто им не управляет
На рынке труда были времена, когда «руль» был явно либо в руках работодателя, либо сотрудника. В предстоящем году обе стороны будут уверены, что именно они контролируют ситуацию, но борьба за лидерство может привести к полной неуправляемости, последствия которой непредсказуемы.
Многие работодатели верят, что за потенциальными работниками стоит очередь, а работники, в свою очередь, не боятся потерять работу: за последние пять лет они поняли, что справятся с любыми трудностями и не позволят собой помыкать.
Успешными окажутся организации, где все берут на себя ответственность, действуют в синергии и не пытаются вырывать «руль» друг у друга.
Давление на повышение зарплат велико, но у работодателей пустые кошельки
На фоне роста цен и налогов давление сотрудников на увеличение зарплат усиливается. Однако «подушка безопасности», накопленная работодателями в хорошие времена, иссякла, и деньги практически закончились.
Обеим сторонам стоит проявлять больше взаимопонимания, чтобы пережить эмоционально сложный год вместе.
Молодых людей сложно мотивировать
О проблемах с молодежью говорят веками. Однако представления о сущности работы у старшего и молодого поколения никогда не расходились так сильно, как сейчас.
Молодежь не считает героя из романа «Правда и справедливость» Андреса Варгамяэ примером для подражания, а видит в нем глупого самоистязателя. Для них работа - не центр жизни, за которую нужно держаться всеми силами. Для руководителей старшего поколения все более сложной задачей становится мотивировать тех, у кого помимо работы есть множество других приоритетов.
Продолжаются споры о месте работы
Удаленная работа стала новой нормой. Крупные работодатели все же оказывают давление или мотивируют сотрудников вернуться в офис, так как чувствуют утрату контроля, а также стремятся оправдать высокую стоимость офисных площадей.
В маленьких организациях чаще наблюдается обратная тенденция: работодатели рады, что сотрудники могут эффективно работать без создания дополнительных офисных расходов.
Искусственный интеллект (ИИ) вызывает множество споров
Все чаще слышно, как ИИ забирает работу или становится незаменимым помощником. Уже сейчас это вызывает дискуссии, а в новом году, возможно, приведет к конфликтам. В одних областях ИИ действительно эффективен, а в других - наоборот.
Некоторые руководители ожидают, что сотрудники с помощью ИИ станут быстрее и продуктивнее, но часто это не приводит к качественному скачку. Особую важность приобретут критическое мышление и аналитические способности, чтобы понимать, в чем ИИ силен, а где допускает ошибки.
Конфликт рабочих культур усиливается
Эстонские компании долгие годы находились под влиянием скандинавской культуры. Однако экономические трудности вновь проявляют элементы восточноевропейской рабочей культуры: увеличивается вмешательство и микроменеджмент.
Например, рассказывают истории о компаниях, управляемых литовскими владельцами, чья рабочая культура кажется чуждой для эстонцев. Эти различия часто воспринимаются как агрессивные. Однако при желании стороны могут найти общий язык, хотя сначала придется преодолеть множество конфликтов.
Компании пытаются переложить риски на других
Сложная экономическая ситуация, постоянное давление на зарплаты, высокие налоги и ожидания в области устойчивого развития ставят компании в положение, когда они стремятся найти способы уменьшить собственные риски.
Например, предлагать сотрудникам работу по контракту или отказываться от бонусов временным работникам. Это нормальная практика в бизнесе, если она не основывается на желании переложить риски на более слабых.
Устойчивость становится базовым требованием
Устойчивое развитие становится настолько же элементарным, как выплата зарплат или уплата налогов. Организации, которые не соответствуют этим требованиям, не смогут привлечь молодых специалистов.
Все большее значение приобретает экологичное мышление: использование возобновляемых источников энергии, соблюдение принципов справедливой торговли и минимизация отходов. Появляются новые популярные должности, например аудитор устойчивого развития.
Сокращения затрагивают больше руководителей, чем специалистов
Сокращения продолжатся, хотя резкого увеличения их числа не предвидится. Они затронут в первую очередь те должности, которые менее востребованы в новой экономике. Специалистам из этих сфер стоит подумать о дополнительных навыках для адаптации.
Растут противоречия
Раньше говорили о первой и второй Эстонии, а сейчас таких «Эстоний» сотни. Общество настолько разделено, что не осталось единого взгляда ни на один вопрос. Все процессы, от роста и снижения безработицы до внедрения ИИ, происходят одновременно, создавая нестабильность и непонимание. Способность понимать и вставать на место других людей поможет справиться с этой ситуацией.