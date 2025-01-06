ОПРОС НЕДЕЛИ После трех лет резни появилась надежда: что жители Эстонии думают о вероятности окончания войны в Украине в 2025 году

Наталья

Наталья. Фото: Postimees

Знаете, хочется очень надеяться, но пока все идет к тому, что перемирия не наблюдается и никаких действий не предпринимается. Жалко, конечно, что этого нет.

Я думаю, нужно разговаривать, договариваться или хотя бы взять временное перемирие, своего рода тайм-аут. По-другому, наверное, не получится.

О поддержке трудно сказать: великие мужи решают все. Скорее всего, они поступали правильно, оказывая поддержку Украине. По крайней мере, Украину поддерживали достойно. А дальше остается только продолжать переговоры.

Юлия

Юлия. Фото: Postimees

Уже пора, я думаю, заканчивать эту войну, по крайней мере, надежда есть. Я лично настроена позитивно. Дай бог, чтобы война в этом году закончилась. Честно говоря, я не думала, как она могла бы завершиться.

Мне кажется, что эмоционально уже становится легче, есть предпосылки, или, как всегда, в новом году появляется какая-то надежда.

Как мы должны дальше помогать, я не знаю, но Эстония сделала все, что могла. Про наказание России даже думать не хочу и не лезу в это.

Иван, из Германии, гражданин России

Иван, из Германии, гражданин России. Фото: Postimees

Я не знаю точно, но очень надеюсь на окончание войны в этом году, потому что это исход, который я и мои знакомые, друзья очень ждут. Будем молиться, будем надеяться и даст бог так и случится.