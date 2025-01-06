Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, завершится ли, по их мнению, война в 2025 году, достаточно ли Запад и Эстония поддерживали Украину и как следует наказывать тех, кто развязал этот конфликт.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ После трех лет резни появилась надежда: что жители Эстонии думают о вероятности окончания войны в Украине в 2025 году
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Эстония оказала значительную поддержку Украине. За три года войны страна предоставила военную помощь на сумму около 500 миллионов евро, что составляет примерно 1,4% ВВП.
Настя из Латвии
Мне кажется, что война может закончиться в этом году, и, скорее всего, так и будет. Я надеюсь, что она просто завершится, что все решится, и все поговорят мирно и спокойно. Хотелось бы надеяться, что все будет нормально и хорошо. Все вопросы решаются переговорами, а битва здесь ни при чем - эта война вообще не нужна.
Мне кажется, в прошлом году Запад, Латвия и Эстония постарались в оказании помощи Украине. Они сильно помогали и поддерживали, и такая поддержка действительно хорошая. Она, несомненно, может продолжаться.
Военные преступления России в Украине и возможные последствия
Международное сообщество фиксирует многочисленные военные преступления, совершенные российскими войсками в Украине. Доклады указывают на преднамеренные атаки на мирных жителей, пытки, сексуальное насилие, разрушение гражданской инфраструктуры и массовую насильственную депортацию детей.
Для привлечения России к ответственности за эти преступления обсуждается создание международного трибунала. Также рассматривается возможность использования замороженных российских активов для восстановления Украины и компенсации ущерба. Международный уголовный суд в Гааге уже выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина, бывшего министра обороны (ныне члена Совета безопасности РФ) Сергея Шойгу и главы Генштаба армии РФ Валерия Герасимова.
Наталья
Знаете, хочется очень надеяться, но пока все идет к тому, что перемирия не наблюдается и никаких действий не предпринимается. Жалко, конечно, что этого нет.
Я думаю, нужно разговаривать, договариваться или хотя бы взять временное перемирие, своего рода тайм-аут. По-другому, наверное, не получится.
О поддержке трудно сказать: великие мужи решают все. Скорее всего, они поступали правильно, оказывая поддержку Украине. По крайней мере, Украину поддерживали достойно. А дальше остается только продолжать переговоры.
Юлия
Уже пора, я думаю, заканчивать эту войну, по крайней мере, надежда есть. Я лично настроена позитивно. Дай бог, чтобы война в этом году закончилась. Честно говоря, я не думала, как она могла бы завершиться.
Мне кажется, что эмоционально уже становится легче, есть предпосылки, или, как всегда, в новом году появляется какая-то надежда.
Как мы должны дальше помогать, я не знаю, но Эстония сделала все, что могла. Про наказание России даже думать не хочу и не лезу в это.
Иван, из Германии, гражданин России
Я не знаю точно, но очень надеюсь на окончание войны в этом году, потому что это исход, который я и мои знакомые, друзья очень ждут. Будем молиться, будем надеяться и даст бог так и случится.
Как могла бы закончится война - сложный вопрос, и я не прямо глубоко погружен в это искусство дипломатических и военных дел, но мне кажется, что с самого начала было понятно, что в тот или иной момент все встает на линии разграничения. На мой скромный взгляд, у одних не было сил довести план до конца, а у других не было сил обороняться. Эта война, к сожалению, огромная трагедия и этого не должно происходить в нашем мире.
Надеюсь, что все придет к тому, к чему должны были прийти изначально, только на три года позже. К переговорам и заморозке, в идеале, конечно, чтобы этого вообще не происходило, потому что это большая беда, это большая трагедия.
Все должно было случиться раньше, все должны были остановиться и начать переговоры, прошло три года пустой резни, и сейчас все идет к этому, но знаете, лучше поздно, чем никогда и самый лучший момент чтобы все это остановить - сейчас в эту секунду.
Важно понять, что я гражданин Российской Федерации и я нахожусь вообще в очень любопытном положении. Я хочу счастья, мира, спокойствия своей стране, понимая, что сейчас под ее знаменем происходят совершенно ужасные вещи.
Лена и Анжела, из Украины
Мы надеемся и верим, что мир настанет, но нам кажется, что это вряд ли случится. Мы из Украины, и прогнозы пока что не очень утешительные. В 2025 году война, скорее всего, не закончится.
Предполагать, как это может произойти, не хочется, потому что мы живем моментом.
В целом, мы считаем, что карма есть у всех. Наказание для тех, кто развязал войну, возможно. Рано или поздно все вернется.
Эльза
Эта война должна закончиться, все мы надеемся и ждем, чтобы российская агрессия в Украине прекратилась. Я не могу сказать, как именно это должно закончиться, здесь нужно взаимно договариваться.
Конечно, Эстония очень помогает, потому что это также наша защита - они защищают и нас в этой войне.
После войны жизнь продолжится. Надо быть друзьями, нельзя оставаться врагами навсегда. Когда война в Украине закончится, нужно пожать друг другу руки и двигаться дальше.
Решившая остаться анонимной семья
Мы надеемся, что мир наступит. Мы этого очень ждем. Мы не аналитики, мы обычные люди, мы просто можем верить и ждать, ведь никто не знает, что будет дальше.
Ив из Швейцарии
В мире всегда были войны, поэтому мы можем надеяться на лучшие времена, но, как мне кажется, с теми, кто творит зло, нельзя идти на переговоры. Я бы сказал, что европейцы должны взять на себя больше ответственности и оказать более сильную поддержку.
Думаю, если бы Европа поддерживала Украину так, как следует, с самого начала, то война могла бы закончиться раньше, возможно, в течение трех месяцев, и завершилась бы поражением России гораздо быстрее.
Россия - это террористическое государство, поэтому с ней нужно обращаться так же, как с другими террористическими государствами: привлекать к суду. Это сложно в случае с Россией, но я не думаю, что Россия когда-либо полностью потеряет свою власть. Тем не менее, это был бы правильный путь.
Не назвавший своего имени мужчина
В новом году, по идее, война уже должна закончиться миром.