Мнение Наша экономика – как старый Ford Sierra на старте чемпионата мира

Затяжная война и акцент на оборонные инвестиции сигнализируют: лучше делать ставки на дальние рынки и покупать активы в максимально удалённых странах. В случае, если война придёт к нам, хоть что-то удастся сохранить. Повреждённые электрокабели и надежда на старые сланцевые котлы создают впечатление, будто мы собираемся выйти на старт чемпионата мира по ралли за рулём старого Ford Sierra. Вероятно, мы кое-как преодолеем трассу, но на успех рассчитывать не приходится.

Postimees озаглавил свой экономический прогноз на этот год так: «Превратилась ли Эстония в "больного человека Европы"?» - намекая, что мы можем оказаться аутсайдерами Евросоюза. Этот заголовок не случаен, ведь уровень цен в стране уже догнал необоснованно дорогие государства, и конца гонке цен не видно. Зарплата, которая ещё вчера казалась нормальной, сегодня уже не мотивирует работников, ведь на эти деньги приходится выживать в дорогой Эстонии.

Эстония - «больной человек Европы»?

Ответ правительства на падающую мотивацию и пробуксовку экономики - новые и более высокие налоги. Отличный план, правда? Возможно, бюджету станет легче, но вот у налогоплательщиков энтузиазма поубавится - будущее слишком туманно. Поэтому неудивительно, что рождаемость продолжает бить антирекорды. Если дела у налогоплательщиков идут плохо, то и государству лучше не станет.