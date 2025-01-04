В традиционном экономическом прогнозе Postimees на начало года ведущие аналитики Эстонии были сдержанными и консервативными. Быстрых изменений не ожидается, скорее прогнозируется медленное пробуждение экономики. Экономический спад закончится, но в резкий скачок и новый виток активности никто не верит, пишет заместитель главного редактора Postimees Айвар Рейнап.
Мнение ⟩ Наша экономика – как старый Ford Sierra на старте чемпионата мира
Затяжная война и акцент на оборонные инвестиции сигнализируют: лучше делать ставки на дальние рынки и покупать активы в максимально удалённых странах. В случае, если война придёт к нам, хоть что-то удастся сохранить. Повреждённые электрокабели и надежда на старые сланцевые котлы создают впечатление, будто мы собираемся выйти на старт чемпионата мира по ралли за рулём старого Ford Sierra. Вероятно, мы кое-как преодолеем трассу, но на успех рассчитывать не приходится.
Postimees озаглавил свой экономический прогноз на этот год так: «Превратилась ли Эстония в "больного человека Европы"?» - намекая, что мы можем оказаться аутсайдерами Евросоюза. Этот заголовок не случаен, ведь уровень цен в стране уже догнал необоснованно дорогие государства, и конца гонке цен не видно. Зарплата, которая ещё вчера казалась нормальной, сегодня уже не мотивирует работников, ведь на эти деньги приходится выживать в дорогой Эстонии.
Эстония - «больной человек Европы»?
Ответ правительства на падающую мотивацию и пробуксовку экономики - новые и более высокие налоги. Отличный план, правда? Возможно, бюджету станет легче, но вот у налогоплательщиков энтузиазма поубавится - будущее слишком туманно. Поэтому неудивительно, что рождаемость продолжает бить антирекорды. Если дела у налогоплательщиков идут плохо, то и государству лучше не станет.
Экономический прогноз Postimees составили четыре экономических журналиста. Я оказался самым оптимистичным среди них, и теперь мне стоит объяснить этот наивный взгляд на фоне пессимизма. Как опытный журналист я прекрасно понимаю, что долгосрочные тренды имеют свойство усиливаться: если начался застой и хорошие новости в дефиците, ситуация может затянуться - создавай хоть десятки комиссий по оживлению экономики. Если иностранные деньги к нам не идут, а новые инвестиции приходится заманивать дотациями, не стоит ждать каких-то прорывных идей.
С другой стороны, опыт показывает, что трудности заряжают эстонцев энергией, и мы не сдаёмся так легко, даже если обстоятельства против нас. Не хочется верить, что комфортная жизнь нас усыпила и сделала покорными неудачникам. Когда летом позапрошлого года кабаны подчистую уничтожили мой урожай картофеля, я тоже подумал бросить это дело - ведь в магазине картофель всегда есть, а зачем работать, если рискуешь остаться без урожая? Но весной я снова посадил картошку, и урожай был отличным. Уверен, что таких упрямых предпринимателей в нашей стране много, и мы не сдаёмся при первых же трудностях.
Если взглянуть на текущую ситуацию чуть оптимистичнее, то конец войны сегодня кажется ближе, чем в предыдущие годы. Кроме того, желание эстонцев защищать свою страну на очень высоком уровне - они верят в свою государственность и считают её защиту важной. Эта вера помогает инвестировать и расширять бизнес. Если мы справимся здесь, то за рубежом будет ещё легче. В экспортной сфере уже появляются первые проблески надежды, а успех порождает новый успех. Политические баталии, кажется, тоже утихают, и фокус на уровне государства становится яснее. Когда встречный ветер стихнет, экономика может начать более стремительный рост. Я в это верю.