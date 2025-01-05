В конце года рейс Ryanair из Риги в Вену был перенаправлен в чешский город Брно из-за неисправности GPS, возможно, вызванной Россией, сообщают зарубежные СМИ. Хотя авиационные эксперты сомневаются, что самолет не смог бы приземлиться в Австрии из-за помех в системе глобального позиционирования, Latvijas gaisa satiksme также заметила, что за последний месяц помехи сигнала GPS стали более частыми и интенсивными, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на TV3 Ziņas.
Проблемы с сигналом GPS у самолетов: пассажирам стоит волноваться?
Рейс Ryanair, вылетел из Риги в Вену вечером 30 декабря. На сайте Flight Radar видно, что самолет направляется в Вену через Литву, пересекает Сувалкский коридор, залетает в Польшу, пролетает над Чехией, а затем начинает делать несколько кругов над Веной, поскольку не может приземлиться в австрийской столице.
«Они попробовали сесть в первый раз, во второй раз, потом стюардессы начали закатывать глаза, и они попробовали в третий раз. И тут же объявили, что мы приземлимся в Брно, потому что не могли приземлиться в Вене. Погода была просто ужасная», - рассказал Янис, пассажир рейса.
Зарубежные СМИ распространили информацию, что попытки приземления в австрийской столице оказались неудачными из-за неполадок в системе GPS-навигации.
Утверждается, что система глобального позиционирования была нарушена, когда самолет находился над Польшей, и ее не смогли восстановить до Вены.
Такой сценарий ставится под сомнение латвийскими авиационными экспертами. Проблемы с посадкой, скорее всего, возникли из-за плохой погоды.
«Еще при общении с коллегами в Австрии мы выяснили, что в данном случае речь на самом деле не идет о невозможности приземления из-за помех GPS. Потому что незадолго до посадки самолет подключается к так называемой системе полета по приборам, которая соответствующим образом направляет самолет на взлетно-посадочную полосу. И это соединение было обычным. В момент посадки, по сути, GPS даже не используется», - рассказал руководитель отдела оперативных ситуаций Агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винчевс.
Однако GPS-помехи все еще случаются в нашем регионе, что подтверждает Latvijas gaisa satiksme, которая координирует безопасное движение самолетов над территорией Латвии. Хотя авиационная отрасль уже привыкла к таким помехам, к концу 2024 года они стали более частыми и интенсивными.
«К сожалению, приходится констатировать, что декабрь этого года достиг определенного рекорда. К 18 декабря зафиксировано 179 случаев нарушения GPS. Для сравнения, годом ранее за весь декабрь их было 74. Здесь особо волноваться не стоит, поскольку это никак не влияет на авиапассажиров и их безопасность, поскольку у любого современного самолета есть альтернативы», - отметил Арнис Лапиньш, представитель VAS Latvijas gais satiksme.
Помимо системы GPS, коммерческие самолеты используют как минимум два других навигационных инструмента, а Рижский аэропорт также оснащен различными альтернативами. Пилоты также обучаются тому, как действовать в различных условиях, включая помехи GPS.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas