На этот вопрос, интересующий многих работников, дал развернутый ответ ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев.
Может ли работодатель использовать камеры наблюдения для слежки за сотрудниками?
Сотрудник спортивного магазина, работающий консультантом, пожаловался на чрезмерное количество камер наблюдения на рабочем месте. Они установлены не только в складских помещениях и торговом зале, но также направлены в сторону кассы. «Фактически я весь рабочий день нахожусь под наблюдением. Возможно, это не было бы проблемой, но работодатель делал замечания, что, по его мнению, я недостаточно продуктивен», - говорит сотрудник.
Данный случай заставляет задуматься о том, имеет ли право работодатель использовать видеонаблюдение в таких целях.
Владимир Логачев пояснил, что в случае, когда камеры фиксируют сотрудников, которых можно прямо или косвенно идентифицировать, речь идет об обработке персональных данных. «Такое использование камер требует выполнения ряда условий: необходимо провести анализ обоснованного интереса и разработать условия обработки данных, которые будут соответствовать требованиям законодательства», - объясняет юрист-консультант Инспекции труда.
Работодатель, по словам эксперта, обязан уважать право сотрудников на частную жизнь. Он может контролировать выполнение рабочих обязанностей, но исключительно способами, не нарушающими основных прав работников. «Важным аспектом в данной ситуации является цель установки камер. Камеры в рабочих помещениях могут быть установлены исключительно для защиты людей и имущества, и их использование должно быть направлено на решение конкретных задач, связанных с рисками безопасности. Однако постоянное наблюдение за сотрудниками в течение всего рабочего дня недопустимо», - говорит Логачев.
Более того, цели, такие как управление продуктивностью, обеспечение качества работы, внедрение корпоративной политики или сбор доказательств для урегулирования споров, не считаются достаточным основанием для использования камер. Особо подчеркнуто, что размещение камер в таких местах, как комнаты отдыха, раздевалки или туалеты, строго запрещено.
«Если работодатель нарушает указанные нормы, сотруднику рекомендуется в первую очередь предупредить его. Эксперт уточнил, что цель такого предупреждения - дать работодателю возможность исправить свои действия», - говорит Логачев, добавив, что в тексте предупреждения необходимо описать суть нарушения, указать, какого поведения ожидает сотрудник, и обозначить разумный срок для устранения проблемы.
«Если же работодатель продолжает нарушать права работников, сотрудник может обратиться в Инспекцию по защите данных с запросом о вмешательстве. Также можно получить консультацию относительно использования камер наблюдения на рабочем месте», - отметил он.
Связаться с Инспекцией труда можно по телефону +372 5620 2341 (в рабочие дни с понедельника по четверг с 13:00 до 16:00) или по электронной почте info@aki.ee.
Кроме того, на официальном сайте Инспекции по защите данных можно найти ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся использования камер: https://www.aki.ee/isikuandmed/kkk/kaamerad.