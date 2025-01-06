Может ли работодатель использовать камеры наблюдения для слежки за сотрудниками?

Сотрудник спортивного магазина, работающий консультантом, пожаловался на чрезмерное количество камер наблюдения на рабочем месте. Они установлены не только в складских помещениях и торговом зале, но также направлены в сторону кассы. «Фактически я весь рабочий день нахожусь под наблюдением. Возможно, это не было бы проблемой, но работодатель делал замечания, что, по его мнению, я недостаточно продуктивен», - говорит сотрудник.

Данный случай заставляет задуматься о том, имеет ли право работодатель использовать видеонаблюдение в таких целях.

Владимир Логачев пояснил, что в случае, когда камеры фиксируют сотрудников, которых можно прямо или косвенно идентифицировать, речь идет об обработке персональных данных. «Такое использование камер требует выполнения ряда условий: необходимо провести анализ обоснованного интереса и разработать условия обработки данных, которые будут соответствовать требованиям законодательства», - объясняет юрист-консультант Инспекции труда.

Работодатель, по словам эксперта, обязан уважать право сотрудников на частную жизнь. Он может контролировать выполнение рабочих обязанностей, но исключительно способами, не нарушающими основных прав работников. «Важным аспектом в данной ситуации является цель установки камер. Камеры в рабочих помещениях могут быть установлены исключительно для защиты людей и имущества, и их использование должно быть направлено на решение конкретных задач, связанных с рисками безопасности. Однако постоянное наблюдение за сотрудниками в течение всего рабочего дня недопустимо», - говорит Логачев.