Власти Латвии намерены принять важное решение относительно будущего авиакомпании airBaltic

Недовольство политиков руководством airBaltic усилилось после того как в начале года компания объявила об отмене 4760 рейсов этим летом. По словам председателя правления airBaltic Клавса Васки, текущие обязательства по облигациям и процентные ставки по ним не позволяют национальной авиакомпании работать в долгосрочной перспективе, поэтому дополнительные капиталовложения со стороны государства, вероятно, неизбежны.