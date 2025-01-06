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Власти Латвии намерены принять важное решение относительно будущего авиакомпании airBaltic

Перевод: Дмитрий Рая
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Самолет airBaltic.
Самолет airBaltic. Фото: Publicitātes foto

Политические партии Латвии, входящие в правящую коалицию, планируют в понедельник обсудить вопрос о смене руководства airBaltic,

сообщает

Латвийское телевидение.

Недовольство политиков руководством airBaltic усилилось после того как в начале года компания объявила об отмене 4760 рейсов этим летом. По словам председателя правления airBaltic Клавса Васки, текущие обязательства по облигациям и процентные ставки по ним не позволяют национальной авиакомпании работать в долгосрочной перспективе, поэтому дополнительные капиталовложения со стороны государства, вероятно, неизбежны.

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