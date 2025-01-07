Вт, 7.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Повреждение Estlink 2: ждать ли потребителям компенсации платы за сетевое обслуживание?

Copy
Во время предыдущей аварии на Estlink 2 конечная цена на электроэнергию для потребителей в среднем за год выросла на десять процентов.
Во время предыдущей аварии на Estlink 2 конечная цена на электроэнергию для потребителей в среднем за год выросла на десять процентов. Фото: Shutterstock

В конце 2024-го года социал-демократ Танель Кийк предложил снизить плату за сетевое обслуживание для потребителей на 50 процентов, чтобы смягчить вызванный повреждением Estlink 2 рост цен на электроэнергию. Были ли в правительстве обсуждения этого предложения и насколько оно целесообразно с экономической точки зрения?

Кийк потребовал, чтобы государство компенсировало частным потребителям и предприятиям не менее 50 процентов платы за сетевое обслуживание в период с января по март 2025 года, чтобы смягчить влияние роста цен в зимние месяцы. Это проверенная на практике мера, которую также использовали в отопительном сезоне 2021/2022 года, чтобы лучше справиться с энергетическим кризисом, вызванным Россией.

Политик отмечает, что, по расчетам экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, повреждение подводного кабеля может означать, что эстонским потребителям электроэнергии придется заплатить за электроэнергию примерно на 105 миллионов евро больше.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх