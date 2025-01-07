В конце 2024-го года социал-демократ Танель Кийк предложил снизить плату за сетевое обслуживание для потребителей на 50 процентов, чтобы смягчить вызванный повреждением Estlink 2 рост цен на электроэнергию. Были ли в правительстве обсуждения этого предложения и насколько оно целесообразно с экономической точки зрения?
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Повреждение Estlink 2: ждать ли потребителям компенсации платы за сетевое обслуживание?
Кийк потребовал, чтобы государство компенсировало частным потребителям и предприятиям не менее 50 процентов платы за сетевое обслуживание в период с января по март 2025 года, чтобы смягчить влияние роста цен в зимние месяцы. Это проверенная на практике мера, которую также использовали в отопительном сезоне 2021/2022 года, чтобы лучше справиться с энергетическим кризисом, вызванным Россией.