Макрон: Украина должна вести «реалистичные переговоры по территориальным вопросам», а Маск вмешался в немецкие выборы

Украина должна вести «реалистичные переговоры по территориальным вопросам», поскольку «только она может их вести». Об этом заявил президент Франции 6 января.

«США должны помочь нам изменить ситуацию и убедить Россию сесть за стол переговоров, в то время как Европа должна взять на себя ключевую ответственность за гарантии безопасности для Украины», - 6 января цитирует «Русская служба RFI» выступление Эмманюэля Макрона перед французскими послами.

При этом Макрон предупредил, что «быстрого и легкого решения для Украины не будет», несмотря на обещания Дональда Трампа урегулировать конфликт в кратчайшие сроки.

«Никакое решение по Украине не должно быть найдено без участия самих украинцев. Никакое решение по безопасности Европы не должно быть принято без участия европейцев. Ни одно быстрое решение, означающее капитуляцию Украины, не будет хорошим ни для Европы, ни для США», - уверен Макрон.

При этом французский лидер считает, что Дональд Трамп способен это понять.

«Новый президент США сам понимает, что у Америки нет шансов выиграть что-либо, если Украина проиграет, - сказал Макрон. - Капитуляция Украины не может быть выгодна ни Европе, ни США».

Президент Франции уверен, что союзникам нужно «организоваться, чтобы действительно выдержать в долгосрочной перспективе, помочь украинцам сопротивляться, создать для них наилучшие условия, чтобы они могли вести переговоры о прочном мире».

На той же встрече Эмманюэль Макрон, не называя его имени, обвинил владельца соцсети X Илона Маска во вмешательстве во внутренние дела разных стран, включая Германию.

Илон Маск и Дональд Трамп в 2024 году. Фото: AP Photo/Alex Brandon/Scanpix

«Если бы десять лет назад нам сказали, что владелец одной из крупнейших социальных сетей в мире будет поддерживать новый реакционный интернационал и напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии… Кто бы мог в это поверить?» - заявил президент Франции, имея в виду продолжающуюся поддержку американским миллиардером немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD).