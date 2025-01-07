ПРИЙТ СИБУЛЬ Предновогодняя программа на ETV была оскорбительной

В 2023 году я сам прокомментировал урок Kinoteater в Delfi так: «Проблему я вижу больше в том, что там вообще было оскорбление, а во-вторых, важно, что именно заказывали и почему в последний момент остались недовольны заказанным. Cамо по себе то, что в программах ERR не нужно оскорблять руководство ERR, я странным не нахожу».

Я и в этом случае буду придерживаться той же точки зрения, что вижу проблему вообще в оскорблениях и не считаю оправданным то, что ERR заказывает или производит общие оскорбления.

Каковы ваши выводы и действия, чтобы оскорбление большей или меньшей части общества не рассматривалось в ERR как способствующее росту социальной сплоченности?

* Обычно у меня нет такого в лексиконе, но, поскольку это было показано в шоу, которое вышло в обычное для «Актуальной камеры» время на ETV, у меня нет другого выбора, кроме как использовать это слово при описании шоу. Если оно подходило для трансляции, возможно, оно подойдет и для обращения?

С уважением,

Прийт Сибул