Как видно по последствиям, шоу, в котором откровенно высмеивали женщин и матерей, не увеличило социальную сплоченность общества, утверждает член Рийгикогу Прийт Сибуль (партия «Отечество») в письме руководителю ERR Эрику Роозе.
ПРИЙТ СИБУЛЬ ⟩ Предновогодняя программа на ETV была оскорбительной
Уважаемый председатель правления ERR Эрик Роозе!
Обращаюсь к вам по поводу программы ETV Pidu Draamas ja Estonias, которая привлекла большое внимание публики после показа в канун Нового года.
Комментируя содержание передачи, редактор передачи Кармел Килланди написал членам совета: «Целью ERR является поддержка развития эстонского языка и культуры, а также содействие росту социальной сплоченности в обществе. Наше культурное пространство разнообразно - оно вмещает в себя разные религии, модели семьи, виды искусства и, конечно же, перформансы. Доносить это послание до жителей Эстонии - это то, чем ERR занимается на протяжении всего года, а не только в программе, приуроченной к концу года».
Как видно по последствиям показа шоу, это шоу, в котором откровенно издевались над женщинами и матерями, не увеличило социальную сплоченность общества. Поэтому у меня к вам несколько вопросов по поводу шоу-кабаре:
- С какой целью в новогодней телепрограмме, которая выходила в обычное для «Актуальной камеры», оказался кусочек представления Drag Show, где был показан х..*? На ваш взгляд, были ли достигнуты поставленные цели при создании и показе шоу?
- Почему и кто решил сделать это шоу частью телепередачи, один из редакторов которой - Кармел Килланди - является главным редактором развлекательных программ ERR? Известно ли, какие еще шоу рассматривались?
- Какие уроки были извлечены из рождественской программы 2023 года Kinoteater, после которой руководство ERR сочло необходимым не допустить выхода в эфир критики, направленной в его адрес?
В 2023 году я сам прокомментировал урок Kinoteater в Delfi так: «Проблему я вижу больше в том, что там вообще было оскорбление, а во-вторых, важно, что именно заказывали и почему в последний момент остались недовольны заказанным. Cамо по себе то, что в программах ERR не нужно оскорблять руководство ERR, я странным не нахожу».
Я и в этом случае буду придерживаться той же точки зрения, что вижу проблему вообще в оскорблениях и не считаю оправданным то, что ERR заказывает или производит общие оскорбления.
Каковы ваши выводы и действия, чтобы оскорбление большей или меньшей части общества не рассматривалось в ERR как способствующее росту социальной сплоченности?
* Обычно у меня нет такого в лексиконе, но, поскольку это было показано в шоу, которое вышло в обычное для «Актуальной камеры» время на ETV, у меня нет другого выбора, кроме как использовать это слово при описании шоу. Если оно подходило для трансляции, возможно, оно подойдет и для обращения?
С уважением,
Прийт Сибул