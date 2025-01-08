РЕПОРТАЖ «Негодую не только я»: Rus.Postimees поговорил с таллиннцами и проверил тротуары, которые власти обещали начать чистить

Но сначала мы заглянули на пресс-конференцию Таллиннской горуправы, на которой вице-мэр по коммунальному хозяйству Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) уверенно заявил, что уборка снега в этом году проходит лучше, чем в предыдущие зимы, но результаты еще не соответствуют амбициозным целям города.