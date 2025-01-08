Незадолго до наступления холодов столичная мэрия заявила, что этой зимой уборка снега в Таллинне будет организована на более высоком уровне, а общая протяженность тротуаров, которые город будет чистить, увеличится на 60 километров. Особое внимание обещалось уделить районам Пыхья-Таллинн и Кесклинн, куда Rus.Postimees нагрянул с инспекцией, а заодно поговорил с горожанами.
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РЕПОРТАЖ ⟩ «Негодую не только я»: выполнили ли власти обещания? Rus.Postimees поговорил с таллиннцами и проверил тротуары
Но сначала мы заглянули на пресс-конференцию Таллиннской горуправы, на которой вице-мэр по коммунальному хозяйству Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) уверенно заявил, что уборка снега в этом году проходит лучше, чем в предыдущие зимы, но результаты еще не соответствуют амбициозным целям города.