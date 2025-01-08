Нападение на сексуальной почве в лесу Харку: к расследованию подключилось ФБР

Прошло уже полтора года с момента нападения в Харку, однако дело по-прежнему расследуется, заявил глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. По его словам, к расследованию подключилось ФБР.

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«Мы работаем с ними над раскрытием дела, так как у нас есть ДНК преступника. Поскольку в Эстонии совпадений не выявлено, мы пытаемся найти их через родственников, даже самых дальних. У нас уже было несколько направлений, которые ведут в страны, находящиеся очень далеко от Эстонии», - сообщил Тамбре.

Он добавил, что установлена и национальность нападавшего на женщину в лесу Харку. В рамках расследования у десятков эстонцев были взяты ДНК-пробы для проверки на родство с подозреваемым.

«Часто мы упираемся в тупик и возвращаемся к началу, но поскольку у нас есть ДНК преступника, мы используем все возможные методы, доступные сегодня в мире. ФБР оказывает нам всестороннюю поддержку своими лабораториями», - отметил Тамбре.

«Речь может идти о человеке, который не проживает в Эстонии. В любом случае заниматься спортом можно смело, но мы советуем не всегда использовать наушники. Никогда не знаешь, какая угроза может скрываться за кустами - это может быть как животное, так и упавшее дерево. Будьте внимательны, иногда снимайте наушники и бегайте спокойно по лесу», - подчеркнул Тамбре.