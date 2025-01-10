Опытный спасатель Юрий Равойт из Йыхви в конце прошлого года вышел на пенсию. На его счету десятки спасенных жизней и свыше 10 000 оперативных выездов.
Спасатель с 40-летним стажем закончил свое дежурство: о смелости в огне, трагедиях и новых целях
По словам Юрия Равойта, ежегодно Спасательный центр Йыхви реагирует примерно на тысячу оперативных сигналов: иными словами, на долю одного члена команды приходится порядка 300 оперативных выездов в год.
Сказать, что работа Равойту досталась нервная, по сути, не сказать ничего: мало того, что сам вызов зачастую связан с опасностью и риском, спасателям необходимо добраться до места происшествия максимально быстро.
«Есть нормативы: машина спасательной команды должна покинуть центр в течение 60 секунд, и неважно, что ты в этот момент делаешь - отдыхаешь или моешься в душе. Скорость передвижения команды фиксирует компьютер», - делится подробностями Юрий Равойт.
Обычный график работы спасателя сегодня - это сутки через трое, при этом половину каждой 24-часовой смены занимают обучение, тренировки и техническая подготовка, рассказывает он.
А теперь вдумайтесь: по самым скромным подсчетам, за сорок лет службы в Спасательном департаменте на долю начальника смены Равойта пришлось не менее 10 000 (!) оперативных выездов.
За свою работу опытный спасатель получил множество наград и знаков отличий, в их числе самые для него важные - это Медали за спасение жизни I, II и III степени.
«Повезло быть полезным своей стране и своему народу. На пенсии буду растить сына и помогать Украине», - делится Равойт дальнейшими планами.
Не в зарплате дело
Карьера спасателя Юрия Равойта начиналась в Йыхви 1984 году, когда он вернулся домой из армии и решил получить диплом автомеханика.
«Не хотел сидеть у родителей на шее, друг предложил мне пойти в "пожарку" и параллельно доучиваться», - вспоминает Равойт.
К тому времени, когда корочка автомеханика была на руках, Равойт уже успел продвинуться по службе до командира отделения: «Думал, что в пожарных я временно, а оказалось, что на всю жизнь».
Зарплаты у тогдашних пожарных долгие годы были мизерными, приходилось подрабатывать дополнительно, рассказывает он.
До средних по стране зарплаты спасателям подняли сравнительно недавно, но при этом не индексировали уже несколько лет, продолжает Равойт.
«Сейчас ребята получают в среднем 1300-1400 евро на руки. Молодежь так получает, те, кто только пришел. А у меня в конце службы с учетом льготной пенсии выходило где-то 2000 евро на руки», - дополняет картину опытный спасатель.
С учетом того, что риск и стресс в работе спасателей зачастую зашкаливают, даже такая, вполне приличная, с точки зрения многих, зарплата выглядит по нынешним меркам довольно скромно. Не возникало ли желания плюнуть на все и уволиться?
«Если честно, за все эти годы даже мысли не было о том, чтобы написать заявление об уходе. Почему? Не знаю. Наверняка у каждого в этой жизни есть свое призвание», - рассуждает Юрий Равойт.
Учеба - это круто
Самая стимулирующая и увлекательная часть работы спасателя - даже не риск и опасность, а постоянная учеба, тренировки, всевозможные курсы, рассказывает Равойт.
Специальное спасательное образование он получил лишь в 49 лет. И это, по словам Юрия Равойта, было непросто: с первого раза сдать все семь экзаменов на эстонском ему не удалось.
«В советское время эстонский преподавали так себе, сами знаете. А там химия, медицина, множество терминов - сидел зубрил их самостоятельно», - делится подробностями спасатель.
«Один экзамен я завалил - тактику, пришлось пересдавать на следующий год. Зачем я сделал это? Чтобы показать молодым, что учиться не поздно даже в таком солидном возрасте», - поясняет свою настойчивость Равойт.
В послужном списке опытного специалиста - десятки пройденных курсов и тренингов, в том числе морские, химические, по работе в зоне разрушений, с различными видами спасательной техники.
«У нас каждая команда заточена под какую-то определенную, скажем так, спасательную работу. Допустим, в Йыхви у нас были альпинисты и веревки, потому что там обрывы, плюс к тому, спасение на водах. В Кивиыли немного другая специализация - разрушения и все, что с этим связано», - делится подробностями Равойт.
Тем не менее, каждый спасатель должен иметь всестороннюю базовую подготовку, поскольку ситуации в его смену могут случиться разные: и разлив нефти, и пожар, и спасение из шахт и пещер - всего заранее не предскажешь.
Спасатель Юрий Равойт
- Родился в Йыхви в 1964 году.
- После службы в армии в 1984 году начал работу в пожарной команде Йыхви.
- Многие годы служил начальником смены спасателей в Йыхви.
- На счету Равойта - десятки спасенных жизней и порядка 40 000 оперативных выездов.
- Награжден различными государственными наградами и знаками отличия, в том числе Медалью за спасение жизни I, II и III степеней и Крестом спасательной службы Ида-Вирумаа.
- В конце 2024 года вышел на пенсию, отслужив в Спасательном департаменте сорок лет.
Опасные будни спасателя
В таких опасных профессиях, как спасатель, риск, адреналин и стресс неизбежно становятся частью жизни, а вместе с ними приходят и травмы, и психологические проблемы.
Буквально несколько недель назад при пожаре в Пыхья-Таллинне пострадали четыре спасателя, двое из них - серьезно.
«Подобный случай, скорее, исключение из правил, - считает Юрий Равойт. - Все-таки техника безопасности у нас очень строго соблюдается, профессиональной подготовке и постоянным тренировкам мы уделяем много внимания».
Как рассказывает Равойт, сам он за годы работы в Спасательном департаменте, слава богу, не сталкивался с серьезными травмами, а вот у коллег, бывало, случались вывихи, переломы рук и ног и даже позвоночника.
Что касается психологических травм, то однажды, по словам Равойта, его вместе с командой вызвали на ДТП: машина слетела с дороги, погибла женщина.
«На месте происшествия я, конечно же, ее не узнал - настолько сильно пострадало тело. И лишь потом, увидев документы, осознал, что мы ведь когда-то с ней дружили», - говорит спасатель.
Что самое главное и самое сложное в работе спасателя? По мнению Юрия Равойта, отнюдь не умение адаптироваться к стрессам и опасности.
«Организовать коллектив, чтобы у людей появилось хорошее командное чувство, - вот что самое главное. Когда ты идешь на задание, ты должен быть уверен, что у тебя надежный тыл. Для этого нужен проверенный, подготовленный коллектив, когда ты знаешь, кто из коллег на что способен. Ну и смелость, конечно, тоже имеет значение», - полагает опытный спасатель.
Дружная команда и поддержка товарищей также поможет восстановить ментальное здоровье и уверенность в себе в случае сильных эмоциональных потрясений не хуже психолога, уверен Равойт.
«Люди с нестабильной психикой в нашей профессии обычно не задерживаются. Ну а сам я по жизни оптимист», - отмечает он.
«Жизнь только начинается!»
Не заскучает ли Юрий Равойт на пенсии после стольких лет напряженной и опасной работы? «Да какой там, - отмахивается Равойт. - Свободного времени теперь много, жизнь только начинается!»
По словам бывшего спасателя, он планирует и дальше активно заниматься волонтерской деятельностью - помогать Украине и нашим соотечественникам, воюющим в составе интернационального батальона.
В 2022 году Равойт подарил свою легковую машину украинским военным. Еще одну лично перегнал в Украину от волонтерской группы.
Добровольцы в Йыхви уже не первый год собирают средства и регулярно отправляют в Украину различное медицинское оборудование, в том числе турникеты и медицинские холодильники для хранения крови.
«Все налажено, у нас там свои люди!» - дополняет картину Юрий Равойт.
Еще одним стимулом не киснуть вдали от дежурств и спасательных операций для Равойта стала семья.
«Мы переехали в собственный новый дом буквально месяц назад. В ближайший год надо быстренько достроить второй этаж, там будет комната сына и кабинет. Мы начали строить зал на участке - сыну нужен отдельный зал для снукера», - говорит он.
11-летний Франк Равойт, несмотря на юный возраст, уже сегодня считается одним из лучших молодых игроков в снукер в Эстонии, гордо поясняет отец.
По словам Юрия Равойта, свою главную задачу сегодня он видит в том, чтобы вырастить из отпрыска чемпиона страны по снукеру среди взрослых.