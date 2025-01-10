Спасатель с 40-летним стажем закончил свое дежурство: о смелости в огне, трагедиях и новых целях

Опасные будни спасателя

В таких опасных профессиях, как спасатель, риск, адреналин и стресс неизбежно становятся частью жизни, а вместе с ними приходят и травмы, и психологические проблемы.

Буквально несколько недель назад при пожаре в Пыхья-Таллинне пострадали четыре спасателя, двое из них - серьезно.

«Подобный случай, скорее, исключение из правил, - считает Юрий Равойт. - Все-таки техника безопасности у нас очень строго соблюдается, профессиональной подготовке и постоянным тренировкам мы уделяем много внимания».

Как рассказывает Равойт, сам он за годы работы в Спасательном департаменте, слава богу, не сталкивался с серьезными травмами, а вот у коллег, бывало, случались вывихи, переломы рук и ног и даже позвоночника.

Что касается психологических травм, то однажды, по словам Равойта, его вместе с командой вызвали на ДТП: машина слетела с дороги, погибла женщина.

«На месте происшествия я, конечно же, ее не узнал - настолько сильно пострадало тело. И лишь потом, увидев документы, осознал, что мы ведь когда-то с ней дружили», - говорит спасатель.

Что самое главное и самое сложное в работе спасателя? По мнению Юрия Равойта, отнюдь не умение адаптироваться к стрессам и опасности.