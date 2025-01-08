Операция ВСУ в России: «Беспрецедентное количество авиационных вылетов в направлении Курска»

«Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к востоку от Суджи (районный центр Курской области, который ВСУ удерживают с августа 2024 года - прим.ред.) в западной Бондаревке; к северо-востоку от Суджи в северной Николаевке; к северо-востоку и северо-западу от Мартыновки и юго-востоку от Зеленого Шляха; к северу от Суджи в северной Черкасской Поречье, в Малой Локне и в юго-восточной Новой Сорочине; к северо-западу от Суджи к северо-западу от Свердликово; и к югу от Суджи в северной и южной Куриловке и северо-восточнее Куриловки. Однако Институт изучения войны (ISW) не наблюдал подтверждения этих заявлений», - сказано в последней сводке ISW, которая опубликована на сайте Института.