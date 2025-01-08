Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает о небывалой активности ВВС РФ в Курской области. При этом эксперты не подтверждают заявлений россиян, что им удалось отбиться от наступления ВСУ на Курщине.
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Операция ВСУ в России: «Беспрецедентное количество авиационных вылетов в направлении Курска»
Спустя три дня после начала неожиданного наступления ВСУ в Курской области России Институт изучения войны сообщил, что не может подтвердить заявления российских пропутинских блогеров о том, что российской армии удалось потеснить украинских военных.