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Операция ВСУ в России: «Беспрецедентное количество авиационных вылетов в направлении Курска»

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Тяжелая российская огнеметная система «Солнцепек» в Курской области РФ, 13 ноября 2024 года.
Тяжелая российская огнеметная система «Солнцепек» в Курской области РФ, 13 ноября 2024 года. Фото: AP / Scanpix

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает о небывалой активности ВВС РФ в Курской области. При этом эксперты не подтверждают заявлений россиян, что им удалось отбиться от наступления ВСУ на Курщине.

Спустя три дня после начала неожиданного наступления ВСУ в Курской области России Институт изучения войны сообщил, что не может подтвердить заявления российских пропутинских блогеров о том, что российской армии удалось потеснить украинских военных.

«Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к востоку от Суджи (районный центр Курской области, который ВСУ удерживают с августа 2024 годаприм.ред.) в западной Бондаревке; к северо-востоку от Суджи в северной Николаевке; к северо-востоку и северо-западу от Мартыновки и юго-востоку от Зеленого Шляха; к северу от Суджи в северной Черкасской Поречье, в Малой Локне и в юго-восточной Новой Сорочине; к северо-западу от Суджи к северо-западу от Свердликово; и к югу от Суджи в северной и южной Куриловке и северо-восточнее Куриловки. Однако Институт изучения войны (ISW) не наблюдал подтверждения этих заявлений», - сказано в последней сводке ISW, которая опубликована на сайте Института.

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