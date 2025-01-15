С 1 января ставка компенсации затрат, связанных с работой членов Рийгикогу, была снижена с 30 до 25 процентов от зарплаты депутатов. Мы решили выяснить, на что больше всего тратили депутаты и как на них повлияет урезание компенсации.
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ОБЗОР ⟩ Транжиры и аскеты: насколько использовали компенсацию расходов члены Рийгикогу и на чем будут экономить после ее сокращения
В результате принятия поправки государство сможет сэкономить около 400 000 евро в год. Авторы законопроекта считают, что снижение порога компенсации расходов, связанных с работой депутата Рийгикогу, на одну шестую часть является разумным и не подорвет работу нынешнего состава Рийгикогу.