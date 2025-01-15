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ОБЗОР Транжиры и аскеты: насколько использовали компенсацию расходов члены Рийгикогу и на чем будут экономить после ее сокращения

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Члены Рийгикогу, проработавшие все первое полугодие, могли использовать в качестве компенсации расходов до 10 248,12 евро.
Члены Рийгикогу, проработавшие все первое полугодие, могли использовать в качестве компенсации расходов до 10 248,12 евро. Фото: Коллаж Rus.Postimees

С 1 января ставка компенсации затрат, связанных с работой членов Рийгикогу, была снижена с 30 до 25 процентов от зарплаты депутатов. Мы решили выяснить, на что больше всего тратили депутаты и как на них повлияет урезание компенсации.

В результате принятия поправки государство сможет сэкономить около 400 000 евро в год. Авторы законопроекта считают, что снижение порога компенсации расходов, связанных с работой депутата Рийгикогу, на одну шестую часть является разумным и не подорвет работу нынешнего состава Рийгикогу.

Конституция не позволяет Рийгикогу изменять зарплаты своих депутатов, но оно может сократить другие расходы, связанные с его работой. «Снижение лимита на возмещение расходов, связанных с работой депутата Рийгикогу, - один из способов сделать это без существенного ущерба для выполнения конституционных функций Рийгикогу», - отметили инициаторы законопроекта.

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