АННЕ-ЛИЙ ПЯЙВ Не оскверняйте Русский театр нелепыми слухами и подозрениями

Повернуться лицом к Эстонии - значит сделать так, чтобы в репертуаре появились и эстонские пьесы, и работы местных художников и режиссеров. И это нормально. Мы в долгу перед эстонской драматургией. Не секрет, что в силу разных обстоятельств в последнее время в репертуаре нашего театра было не так много работ местных авторов.

Теперь будут, но это нужно не для галочки, а для появления серьезных и высокохудожественных работ. К их выбору мы относимся очень ответственно, и на это тоже пойдет время. И не стоит ожидать, что завтра мы проснемся в новом театре.

Мы меняемся постепенно, и очень дорожим нашим умным и интеллигентным зрителем. Но в любом случае мы останемся театром, который играет на красивом и корректном русском языке. В репертуаре будет в том числе и русская классика, и детские сказки, и новогодние спектакли, и мы будем тесно сотрудничать с другими эстонскими театрами. Подобные шаги давно сделали все русскоязычные театры и в Литве, и в Латвии.

Мы в самом начале этого пути, но у нас своя дорога. Дайте нам возможность ее пройти. Не душите театр, не оскверняйте его нелепыми слухами и подозрениями. Хотите поддержать - приходите, купите билет, желаете существенно поддержать - купите билет мецената. Зайдите в это здание в центре города, познакомьтесь с репертуаром, но не трактуйте произвольно директора театра, художественного руководителя или председателя совета и не делайте за нас выводы.

Хотите что-то спросить, приходите и спрашивайте. Мы открыты. И давайте уже переключимся с охоты на рыбалку. Вдруг повезет и получится поймать золотую рыбку, которая всем принесет мир и удачу.