В последнее время все чаще ситуация с Русским театром напоминает сезон охоты. История, как в песне Высоцкого: «оградив нам свободу флажками, - бьют уверенно, наверняка», пишет директор Русского театра Анне-Лий Пяйв.
АННЕ-ЛИЙ ПЯЙВ ⟩ Не оскверняйте Русский театр нелепыми слухами и подозрениями
На днях вышла статья на тему, останется ли театр русским (речь идет о новости, где рассказывается о возможной смене названия театра - прим. ред.). Когда мы получаем запрос от журналистов, как государственное учреждение, должны на него ответить. И мы отвечаем, что в Русском театре действительно уже давно обсуждается возможная смена названия.
Мы открыто обсуждали эту тему в театре и в мае, и в июне, куда, без всяких специальных запросов, приглашали журналистов. Поднимали этот вопрос и на закрытом собрании труппы в декабре, где на повестке дня был план развития театра и возможное переименование. И тут после выхода статьи посыпались комментарии и новые запросы, на которые и хочется ответить.
Когда будет новое наименование, мы сами выйдем с пресс-релизом. Сейчас у нас нет нового названия, есть несколько вариантов, которые мы обсуждаем. Смена имени - это не замена вывески на фасаде. Это серьезный процесс. И недостаточно просто предложить новое название, нужно, чтобы его утвердило Министерство культуры. Это займет время. Поэтому давайте наберемся терпения и позволим театру жить и заниматься творческой деятельностью, а не политическими играми.
Театр меняется, но чтит традиции
Мы знаем и чтим свои традиции, но Русский театр меняется, и мы меняемся вместе с ним. И не нужно на эту тему иронизировать. Что это значит «повернуться лицом к Эстонии»? Постараюсь объяснить без прикрас. Театр - не избушка, который, как в русской сказке, поворачивается к зрителю то передом, то задом.
Повернуться лицом к Эстонии - значит сделать так, чтобы в репертуаре появились и эстонские пьесы, и работы местных художников и режиссеров. И это нормально. Мы в долгу перед эстонской драматургией. Не секрет, что в силу разных обстоятельств в последнее время в репертуаре нашего театра было не так много работ местных авторов.
Теперь будут, но это нужно не для галочки, а для появления серьезных и высокохудожественных работ. К их выбору мы относимся очень ответственно, и на это тоже пойдет время. И не стоит ожидать, что завтра мы проснемся в новом театре.
Мы меняемся постепенно, и очень дорожим нашим умным и интеллигентным зрителем. Но в любом случае мы останемся театром, который играет на красивом и корректном русском языке. В репертуаре будет в том числе и русская классика, и детские сказки, и новогодние спектакли, и мы будем тесно сотрудничать с другими эстонскими театрами. Подобные шаги давно сделали все русскоязычные театры и в Литве, и в Латвии.
Мы в самом начале этого пути, но у нас своя дорога. Дайте нам возможность ее пройти. Не душите театр, не оскверняйте его нелепыми слухами и подозрениями. Хотите поддержать - приходите, купите билет, желаете существенно поддержать - купите билет мецената. Зайдите в это здание в центре города, познакомьтесь с репертуаром, но не трактуйте произвольно директора театра, художественного руководителя или председателя совета и не делайте за нас выводы.
Хотите что-то спросить, приходите и спрашивайте. Мы открыты. И давайте уже переключимся с охоты на рыбалку. Вдруг повезет и получится поймать золотую рыбку, которая всем принесет мир и удачу.