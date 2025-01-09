За отмененные рейсы airBaltic придется вернуть пассажирам более 1 млн евро

Он пояснил, что часть пассажиров потребовали вернуть стоимость расходов на билеты в виде денег или подарочных купонов.

Как отметил Гаусс, примерно такую же сумму airBaltic зарабатывает за один день на бронировании билетов. «Так что с финансовой точки зрения авиакомпания в состоянии легко с этим справиться. Некоторые спекулируют и говорят, что это усложняет нашу ситуацию. Вовсе нет - это стандартный бизнес», - подчеркнул руководитель авиакомпании.

Комментируя вопрос о том, все ли пассажиры проинформированы об отмененных рейсах, Гаусс сказал, что процесс оповещения еще продолжается, но уведомлены уже почти все пассажиры этих рейсов.

Как подчеркнул руководитель airBaltic, каждый пассажир должен обслуживаться индивидуально. «Если у вас есть билет, а мы говорим вам, что airBaltic не полетит, вы захотите, чтобы с вами связались лично. Поэтому агенты нашего колл-центра обсуждают с каждым пассажиром его индивидуальные потребности», - сказал Гаусс.

Если airBaltic может предложить пассажиру другую дату полета, билет будет перерегистрирован. Если же кто-то решит выбрать другой маршрут, airBaltic его предложит или вернет деньги.

«Если кто-то забронировал билет через туристическое агентство, оно свяжется с пассажиром, и airBaltic вернет деньги», - сказал Гаусс.

Он добавил, что существует много разных способов решения вопроса с отменой рейсов, и в целом в авиационном бизнесе такие ситуации случаются.