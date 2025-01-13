Может ли Россия перенаправлять в Эстонию ударные украинские дроны, которые продолжают бить по порту Усть-Луга, и сколько будет стоить защита восточной границы от дронов из РФ, Rus.Postimees рассказал эксперт по беспилотникам двойного назначения, бывший сотрудник ЦРУ.
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Интервью ⟩ «Изобретай или умри»: что происходит с защитой Эстонии от атак дронов
4 января 2025 года дроны снова атаковали терминалы российского порта Усть-Луга, откуда продолжается экспорт российских углеводородов. Власти РФ утверждали, что смогли сбить все четыре дрона-камикадзе. На самом деле, один из беспилотников попал в портовые сооружения. Несколькими днями позже, 8 января над Эстонией несколько часов кружил беспилотник-разведчик ВВС США.
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