Интервью «Изобретай или умри»: что происходит с защитой Эстонии от атак дронов

Кто отвечает за защиту Эстонии от дронов? Почему Россия так и не научилась сбивать дроны, которые пролетают незамеченными до Усть-Луги, где находится второй по значимости российский порт, через который Москва экспортирует нефть? Сколько может стоить защита восточной границы Эстонии от российских дронов?