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Интервью «Изобретай или умри»: что происходит с защитой Эстонии от атак дронов

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Может ли Россия перенаправлять в Эстонию ударные украинские дроны, которые продолжают бить по порту Усть-Луга, и сколько будет стоить защита восточной границы от дронов из РФ, Rus.Postimees рассказал эксперт по беспилотникам двойного назначения, бывший сотрудник ЦРУ.

4 января 2025 года дроны снова атаковали терминалы российского порта Усть-Луга, откуда продолжается экспорт российских углеводородов. Власти РФ утверждали, что смогли сбить все четыре дрона-камикадзе. На самом деле, один из беспилотников попал в портовые сооружения. Несколькими днями позже, 8 января над Эстонией несколько часов кружил беспилотник-разведчик ВВС США.

Кто отвечает за защиту Эстонии от дронов? Почему Россия так и не научилась сбивать дроны, которые пролетают незамеченными до Усть-Луги, где находится второй по значимости российский порт, через который Москва экспортирует нефть? Сколько может стоить защита восточной границы Эстонии от российских дронов?

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