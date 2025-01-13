ОПРОС НЕДЕЛИ «В поездах вся моя жизнь»: жители Эстонии об открытии линии Таллинн-Рига-Вильнюс

Два-три раза в год я обязательно бываю в Риге и в Вильнюсе, можно даже четыре раза в год туда ездить. В зависимости от необходимости, но в обеих странах бываю часто.

Наталья, пенсионерка

Наталья. Фото: Константин Седнев

Планирую ездить новым маршрутом. Можно и в Ригу, и в Вильнюс, просто путешествовать.

Для меня это очень практично, это намного лучше, чем на автобусе. В поезде можно встать, там есть туалет, куда удобно сходить, можно ноги вытянуть. Это очень удобно. С собой можно взять какой-нибудь завтрак.

Давно не была в Латвии и Литве, хотелось бы туда съездить.

Яна, ученица

Яна. Фото: Константин Седнев

Нет, я не слышала о новом железнодорожном сообщении, но, может быть, воспользуюсь им в будущем. Думаю, такое сообщение довольно необходимо, чтобы люди знали, что вокруг происходит. Мне нравится ездить на поезде, он быстрее, чем автобус.

Однако если выбирать, то я бы предпочла быстрее добраться на самолете до Риги или Вильнюса, я езжу туда каждый год.

Катрин, художница

Катрин. Фото: Константин Седнев

Пока еще не опробовала новый маршрут, но планирую, почему нет. Я думаю, что в Вильнюс я бы поехала этим сообщением. В электричке свободнее сидеть и там места больше, надеюсь, что ресторан тоже там есть.