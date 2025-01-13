Неделю назад состоялось долгожданное открытие нового железнодорожного сообщения между Таллинном, Ригой и Вильнюсом, которое включает две удобные пересадки в Валга и Риге. Rus.Postimees решил узнать у жителей Эстонии, успели ли они уже прокатиться по новому маршруту и насколько необходимым считают его открытие.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «В поездах вся моя жизнь»: жители Эстонии об открытии линии Таллинн-Рига-Вильнюс
Ирина, медработник
Еще не успела им воспользоваться, но собираюсь ездить в будущем.
Мне лично больше нравится в поезде, чем в автобусе, а вот то, что это забирает много времени и что только с пересадкой можно добраться, - это минус. Был бы прямой поезд, было бы намного лучше. Если выбирать на каком транспорте добираться, то я предпочту поезд.
В последний раз в Риге я была, наверное, три года назад. Часто там бывала, мне очень нравится Рига. Сейчас тоже планирую туда съездить, еще не знаю когда, но скорее всего, этой весной на поезде. До Вильнюса ехать не хочу.
Артем, студент
Да, я слышал об открытии сообщения, но пока не пользовался. Не знаю, где найти даже информацию, сайт и где купить билеты, не видел.
Кому-то такое железнодорожное сообщение необходимо, но мне нет. Я вообще не езжу в Латвию и Литву, но если понадобится, выберу поехать поездом.
Наталья, руководитель по найму работников
Было бы здорово попробовать. Планирую поехать, когда появится возможность. На самом деле можно было бы съездить и в Ригу, и в Вильнюс - такое путешествие было бы интересно.
Если смотреть с экономической точки зрения на новое железнодорожное сообщение, то сложно что-то ответить, а если с точки зрения обычного пассажира, то мне будет очень удобно. Потому что если сравнивать передвижение автобусом или поездом, поезд, конечно же, гораздо удобнее.
Два-три раза в год я обязательно бываю в Риге и в Вильнюсе, можно даже четыре раза в год туда ездить. В зависимости от необходимости, но в обеих странах бываю часто.
Наталья, пенсионерка
Планирую ездить новым маршрутом. Можно и в Ригу, и в Вильнюс, просто путешествовать.
Для меня это очень практично, это намного лучше, чем на автобусе. В поезде можно встать, там есть туалет, куда удобно сходить, можно ноги вытянуть. Это очень удобно. С собой можно взять какой-нибудь завтрак.
Давно не была в Латвии и Литве, хотелось бы туда съездить.
Яна, ученица
Нет, я не слышала о новом железнодорожном сообщении, но, может быть, воспользуюсь им в будущем. Думаю, такое сообщение довольно необходимо, чтобы люди знали, что вокруг происходит. Мне нравится ездить на поезде, он быстрее, чем автобус.
Однако если выбирать, то я бы предпочла быстрее добраться на самолете до Риги или Вильнюса, я езжу туда каждый год.
Катрин, художница
Пока еще не опробовала новый маршрут, но планирую, почему нет. Я думаю, что в Вильнюс я бы поехала этим сообщением. В электричке свободнее сидеть и там места больше, надеюсь, что ресторан тоже там есть.
Я люблю ездить на поездах, если выбирать, то я выберу поехать на поезде с друзьями, а если путешествую одна, тогда на самолете. Хотя я не очень часто бываю в Латвии и Литве, может только раз в три года.
Ирина, работает в торговле
Да, слышала в новостях, что открылось железнодорожное сообщение. Еще не пользовалась, но планирую, путешествовать - это всегда интересно.
Я думаю, что удобнее и быстрее добираться на самолете и на поезде, мне больше нравится ездить на поезде.
В последний раз в Латвии я, наверное, была два года назад. У ребенка часто соревнования, поэтому мы будем там частыми гостями. Сейчас приходится передвигаться только на машине, потому что это удобнее, чем на общественном транспорте.
Георгий, спортивный физиотерапевт
Да, я слышал, хотел воспользоваться, но так как это открылось буквально на днях, еще не успел. Планирую проехать этим маршрутом в ближайшее время.
Я полагаю, что все-таки оправдано открытие такого сообщения, потому что речь идет о комфорте, и время - оно относительное, все равно, что на нем дольше ехать, главное, что комфортно.
С точки зрения физической нагрузки из-за того, что в автобусе нужно сидеть долго и вставать только по нужде и не более, а в электричках есть возможность все-таки встать, что-то поделать. Я предпочитаю поезд. Я как спортивный физиотерапевт всегда об этом думаю и рекомендую также моим пациентам. Я считаю, что это все оправдано.
В поездах вся моя жизнь, потому что я сам из далекой Сибири. Там расстояния покрывались только поездами, крайне редко уже начал потом пользоваться самолетами, поэтому поезда - это моя тема.
Я считаю, что тут вопрос времени, если людям надо срочно решить свои вопросы, то они летят самолетом, хотя я считаю, что поездом было бы удобнее.
В последний раз я был в Латвии год назад. Я летел транзитом до Риги и автобусом уже добирался до Таллинна. Из-за моей деятельности я езжу часто со спортивными командами, сопровождаю их. Поэтому я все время в дороге, на автобусах, самолетах, поездах, теплоходах.