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Обзор рынка труда На какой должности обещали доход в 10 000 евро?

Перевод: Каролина Вертяева
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В сентябре в рамках набора персонала искали, например, руководителей, уборщиков, сварщиков и электриков.
В сентябре в рамках набора персонала искали, например, руководителей, уборщиков, сварщиков и электриков. Фото: Mailiis Ollino

Рынок труда Эстонии в последние годы находится в постоянном изменении, отражая как глобальную экономическую ситуацию, так и местные особенности. Прошлый год не стал исключением: он бросил вызов и одновременно предоставил возможности как работодателям, так и соискателям.

Согласно обзорам двух ведущих порталов вакансий CV.ee и CV Keskus.ee, рынок труда в Пярнумаа отличается большей сезонностью по сравнению с другими регионами Эстонии, что связано с особенностями местного туристического сектора в летний период, а также более низким уровнем зарплат.

Менеджер по подбору персонала CV.ee Андра Ранд, отметила, что в прошлом году конкуренция за рабочие места была самой высокой за всю историю: соискателей было значительно больше, чем вакансий. Она пояснила, что это расширило возможности выбора для работодателей, но усложнило задачу выделиться для кандидатов. Такая ситуация создала благоприятные условия для найма квалифицированных специалистов. «Рынок труда в прошлом году явно играл на руку работодателям,», - отметила Ранд.

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