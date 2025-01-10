Обзор рынка труда На какой должности обещали доход в 10 000 евро?

Рынок труда Эстонии в последние годы находится в постоянном изменении, отражая как глобальную экономическую ситуацию, так и местные особенности. Прошлый год не стал исключением: он бросил вызов и одновременно предоставил возможности как работодателям, так и соискателям.
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Согласно обзорам двух ведущих порталов вакансий CV.ee и CV Keskus.ee, рынок труда в Пярнумаа отличается большей сезонностью по сравнению с другими регионами Эстонии, что связано с особенностями местного туристического сектора в летний период, а также более низким уровнем зарплат.