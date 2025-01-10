ФОТО Игры с огнем: эстонский тиктокер второй раз устроил пожар в своей квартире и был задержан полицией

Если первый пожар произошел днем, то вечером житель квартиры вновь развел огонь на полу своей комнаты. Полиция подтвердила, что начато уголовное производство для расследования действий мужчины.

По данным редакции, владельцем квартиры является Марк Павловский, известный своими видео в TikTok. Во время первого происшествия в его квартире загорелся ковер, после чего мужчина был доставлен в больницу. Обстоятельства второго инцидента оказались еще более абсурдными - полиция задержала Павловского и доставила его в арестный дом.

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Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщила, что сообщение о пожаре в той же квартире поступило в Центр тревоги в 20:28. «Житель квартиры снимал пожар на видео и отправил его своему другу. Именно друг позвонил в Центр тревоги и сообщил о пожаре, - рассказала пресс-секретарь. - Прибывшие на место спасатели-добровольцы из Тамсалу потушили горящую тряпку на полу, вылив на нее ведро воды. Дальнейшими действиями занималась полиция».

Владелец квартиры сжигал тряпки в комнате, пожар потушили спасатели. Фото: Ida päästekeskus

По словам руководителя региональной группы Раквереского отделения полиции Кристи Рист, полиция задержала 35-летнего мужчину, чтобы устранить угрозу. «Для выяснения точных обстоятельств начато уголовное производство по статье о поджоге», - уточнила Рист.

Она также дала рекомендации для жителей многоквартирных домов: «Если у жильцов возникают проблемы с соседями, сначала стоит попытаться поговорить с ними напрямую. Если это не помогает, следует обратиться в квартирное товарищество. В случае, если и это не решает проблему, можно привлечь местное самоуправление. Но если существует угроза жизни, здоровью или имуществу, нужно как можно скорее сообщить об этом в полицию, позвонив по номеру 112».