Это серьезно! На следующей неделе обещают до 16 градусов мороза

В ночь на воскресенье облачно. Пройдут снегопады и метели, по многим регионам осадки сильные. Ближе к утру на западе страны осадки прекратятся, облачность рассеется, но ожидается поземка.

Ветер северный и северо-восточный, 4-10, порывами до 13, на побережье 9-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза.

Днем на западе страны малооблачная погода без осадков. На востоке страны облачно с прояснениями.

По многим регионам снегопады, местами метели, во второй половине дня облачность рассеется, вероятность осадков сократится.

Ветер северный и северо-восточный, 3-9, порывами до 13, на побережье 9-14, порывами до 20 м/с, во второй половине дня ветер уляжется, сменит направление на северо-западное.

Температура воздуха 1-6 градусов мороза, к вечеру похолодает.

В ночь на понедельник переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 3-9 м/с.

Температура воздуха 5-12, местами до 16 градусов мороза, на побережье местами 0-1 градус тепла. К утру потеплеет. Днем облачность уплотнится.

Во второй половине дня дожди и мокрый снег распространятся по стране на юго-восток, в материковой части страны пройдет также снег, местами метели. Возможна наледь.

Ветер юго-западный, 5-11, порывами до 15, на побережье 11-16, порывами до 23 м/с.

Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на островах и западном побережье до 4 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно. Пройдут дожди и мокрый снег, до полуночи на юго-востоке страны также снег.

Ветер юго-западный, 5-11, порывами до 15, на побережье 11-16, порывами до 23 м/с, после полуночи постепенно уляжется и сменит направление на западное.

Температура воздуха 0-4 градуса тепла, на юго-востоке страны до полуночи до 2 градусов мороза.

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег, во второй половине дня осадки станут реже.

Ветер западный и северо-западный 4-10 м/с, вечером северный. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.