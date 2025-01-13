Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о поджоге сараев, а также об обнаруженном патроне в Таллиннском аэропорту. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о многочисленных ДТП и о застрявшей в снегу бригаде скорой помощи.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Застрявшая в снегу бригада скорой помощи, поджог сараев, многочисленные ДТП
Насилие
11 января в Ласнамяэ в квартире 46-летний мужчина избил свою бывшую сожительницу. Оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.
В этот же день в волости Ания двое неизвестных напали на 43-летнего мужчину, а в районе Ахтме 56-летний мужчина ударил свою мать. Нападавший был задержан.
11 января полиция получила вызов в Кохтла-Ярве, где 37-летний мужчина избил свою жену. Полицейские задержали нападавшего.
11 января полиция получила сообщение из Раквере, где находящийся в состоянии алкогольного опьянения 49-летний мужчина избил свою сожительницу. Нападавший был задержан.
12 января в Ласнамяэ в квартире 48-летний мужчина напал на 53-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу скорой помощью. Полиция задержала нападавшего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Поджог
Вечером 11 января в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Пыйк в Тарту, где загорелись сараи. Пожарные ликвидировали возгорание, а полицейские задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге. Люди в результате пожара не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются в рамках уголовного производства.
Кражи
10 января в Кесклинне через окно, оставленное на проветривании, проникли в квартиру и украли ноутбук и телевизор Samsung диагональю 56 дюймов. Обстоятельства происшествия выясняются.
11 января из магазина на проспекте Кангеласте в Нарве были украдены наушники и колонка JBL. Ущерб от кражи составил более 300 евро. Полицейские задержали 38-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления.
Мошенничество
В полицию обратилась женщина, которая получила электронное письмо с просьбой подтвердить данные банковского счета учреждения. Женщина ввела информацию, включая пароли PIN1 и PIN2, после чего выяснилось, что это была мошенническая схема. В результате со счета учреждения было переведено 5000 евро на чужой счет. Обстоятельства происшествия расследуются в рамках уголовного производства.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили семерых граждан России, четырех граждан Молдовы, одного гражданина Таджикистана, одного гражданина Азербайджана и одного гражданина Украины.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию пятерых граждан России, троих граждан Молдовы и одного гражданина Армении.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
10 января в зоне предполетного досмотра в Таллиннском аэропорту в ручной клади пассажира, гражданина Эстонии 1986 года рождения, был обнаружен патрон. Мужчина, имеющий действующее разрешение на оружие, добровольно сдал патрон на утилизацию и продолжил свой путь.
11 января пограничники в пункте пропуска «Лухамаа» при проверке документов гражданина России обнаружили, что он находился в Эстонии незаконно один день. Ему выдали предписание покинуть страну, а также наложили запрет на въезд в зону Шенгена сроком на один год и шесть месяцев.
Пожары
11 января в 09.31 в Центр тревоги поступило сообщение, что горит гостевая квартира в одном из зданий на улице Вене в исторической части Таллинна. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
11 января в 21:39 спасатели выехали в деревню Киривалла волости Козе, где на берегу озера загорелась баня. Банщики слишком интенсивно топили печь и попытались сами потушить пожар. На место прибыли профессиональные спасатели Козе и спасатели-добровольцы Арду. Открытого огня уже не было, но с помощью тепловизора было выявлено распространение огня в конструкции. Для тушения очагов пожара спасатели вскрыли крышу. Пожар был полностью ликвидирован к 23:05. Никто из посетителей бани не пострадал.
12 января в 11:58 поступило сообщение, что на пешеходной дорожке Кумна в деревне Кумна волости Харку загорелся снегоуборочный трактор. Спасатели Кейла прибыли на место и потушили пожар. Горела одна из задних шин.
ДТП
10 января в 15:56 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в деревне Вяэна-Йыэсуу волости Харку, автобус съехал с дороги из-за сильного гололеда и оказался наполовину на боку. На место первыми прибыли медики, которые смогли попасть в автобус. К счастью, никто не пострадал. Позже прибыли спасатели Нымме и Табасалу. Людей эвакуировали из автобуса, а водитель остался ждать буксировочную машину.
10 января в 17:05 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Пуртсе волости Люганузе. У одного из автомобилей для освобождения водителя с помощью гидравлического оборудования срезали дверь. На месте спасатели также помогали регулировать движение. Дальнейшими действиями занимались полиция и скорая помощь.
10 января в 20:16 Центр тревоги получил информацию о тройном ДТП на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Выердла волости Йыэляхтме. Спасатели Мууга устранили риск возгорания автомобилей и помогли очистить дорогу. На месте медики осмотрели одного пострадавшего. Далее расследованием инцидента занималась аварийная группа полиции.
10 января в 21:49 поступило сообщение о серьезной аварии шоссе Аясмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в деревне Элламаа волости Сауэ. Прибывшие спасатели Ристи обнаружили автомобиль Mercedes-Benz в кювете, а Audi - частично на дороге. Медики осмотрели участников аварии, однако госпитализация никому не понадобилась. Спасатели регулировали движение до прибытия полиции и отключили аккумулятор Mercedes, чтобы предотвратить возможное возгорание.
11 января в 04:15 спасатели получили вызов в деревню Коплитагузе волости Тапа, где микроавтобус съехал с дороги. Все пассажиры смогли выйти из автобуса, одного человека медики доставили в больницу для обследования. Спасатели устранили риск возгорания автомобиля.
12 января в 08:40 спасатели получили вызов на шоссе Куйвайыэ - Козе-Ууэмыйза в деревне Крей волости Козе. Автобус съехал с дороги, и водитель не мог выйти, так как двери уперлись в землю. Спасатели Козе помогли водителю выбраться через окно со стороны водителя. Автобус не протекал и не мешал движению. Водитель вызвал буксир и остался дожидаться эвакуации.
12 января в 12:37 спасатели выехали на шоссе Таллинн-Нарва в деревню Тюйкри волости Виру-Нигула, где произошло столкновение двух легковых автомобилей. По пути к месту аварии спасатели Кивиыли убрали с дороги три упавших дерева. Спасатели-добровольцы Асукальда устранили риск возгорания автомобилей. Пострадавшими занимались медики.
Прочее
12 января в 04:15 спасатели отправились на помощь бригаде скорой помощи, которая застряла в снегу после завершения вызова. Инцидент произошел на улице Астангу в столичном районе Хааберсти. Спасатели освободили автомобиль скорой помощи к 04:42, после чего бригада смогла продолжить работу.