СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Застрявшая в снегу бригада скорой помощи, поджог сараев, многочисленные ДТП

Мошенничество

В полицию обратилась женщина, которая получила электронное письмо с просьбой подтвердить данные банковского счета учреждения. Женщина ввела информацию, включая пароли PIN1 и PIN2, после чего выяснилось, что это была мошенническая схема. В результате со счета учреждения было переведено 5000 евро на чужой счет. Обстоятельства происшествия расследуются в рамках уголовного производства.

Безопасность на границе

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили семерых граждан России, четырех граждан Молдовы, одного гражданина Таджикистана, одного гражданина Азербайджана и одного гражданина Украины.

Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию пятерых граждан России, троих граждан Молдовы и одного гражданина Армении.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

10 января в зоне предполетного досмотра в Таллиннском аэропорту в ручной клади пассажира, гражданина Эстонии 1986 года рождения, был обнаружен патрон. Мужчина, имеющий действующее разрешение на оружие, добровольно сдал патрон на утилизацию и продолжил свой путь.