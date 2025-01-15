Кажется, уже все СМИ и соцсети оповестили о возможности отправиться из Таллинна до Риги и/или Вильнюса по железной дороге: однако речь идет не о путешествии на поезде европейского класса и с такой же скоростью, а о поездке с пересадками на трех поездах местного значения со всеми вытекающими последствиями. Rus.Postimees решил собрать и проанализировать всю имеющуюся информацию.
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А ТЕПЕРЬ СЕРЬЕЗНО ⟩ Таллинн-Рига-Вильнюс на поезде: плюсы, минусы, вопросы
Даже те, кто в глаза не видел ни расписания, ни цен и не представляет, как выглядит вокзал в Риге и зачем вообще ехать в Вильнюс на поезде, уже в курсе и заочно или ругают новшество, или хвалят его.