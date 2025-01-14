Упал на территории предприятия, но не в рабочее время: можно ли считать полученную травму производственной?

Трудовая инспекция рассказывает, что согласно § 22(1) Закона о безопасности и гигиене труда, несчастный случай на производстве - это причинение вреда здоровью или смерть работника, произошедшие при выполнении задания, порученного работодателем, или при выполнении другой работы с разрешения работодателя, во время перерыва, включаемого в рабочее время или во время иной деятельности в интересах работодателя.

Несчастным случаем на производстве не считается причинение вреда здоровью или смерть, произошедшие в перечисленных случаях, но не имеющие причинно-следственной связи с выполнением работником его обязанностей или производственной средой.

Несчастный случай по дороге на работу не считается несчастным случаем на производстве.

Обычно предполагается, что несчастные случаи, происходящие на дорогах и улицах общего пользования по пути из дома на работу или с работы домой, не считаются несчастными случаями на производстве. Но если несчастный случай происходит на территории работодателя или в здании, куда входит или выходит работник по пути на работу или с работы, он, как правило, считается несчастным случаем на производстве, заключает Трудовая инспекция.